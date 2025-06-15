DFB-Pokal

Rahmentermine

Die Rahmentermine 2025/2026

Auslosung 1. Hauptrunde: 15. Juni 2025
1. Hauptrunde: 15. - 18. August und 26./27. August 2025
2. Hauptrunde: 28./29. Oktober 2025
Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025
Viertelfinale: 3./4. Februar und 10./11. Februar 2026
Halbfinale: 21./22. April 2026
Finale in Berlin: 23. Mai 2026

Terminierung

Wie geht das?

Die verfügbaren Spieldaten der Pokal-Runden sind in einem Rahmenterminkalender bereits fixiert. Wer wann spielt, wird dann nach der jeweiligen Auslosung in Abstimmung mit den Vereinen, den Sicherheitsbehörden, der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) und dem Fernsehen bestimmt.

DFB-Pokal der Frauen

Auf nach Köln!

Das Pokalfinale der Frauen findet im Kölner RheinEnergieStadion statt. Seriensieger VfL Wolfsburg konnte dort die vergangenen zehn Titel holen. Wer bricht die Dominanz der Wölfinnen?
