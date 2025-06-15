DFB-Pokal
Rahmentermine
Die Rahmentermine 2025/2026
|Auslosung 1. Hauptrunde:
|15. Juni 2025
|1. Hauptrunde:
|15. - 18. August und 26./27. August 2025
|2. Hauptrunde:
|28./29. Oktober 2025
|Achtelfinale:
|2./3. Dezember 2025
|Viertelfinale:
|3./4. Februar und 10./11. Februar 2026
|Halbfinale:
|21./22. April 2026
|Finale in Berlin:
|23. Mai 2026
Terminierung
Wie geht das?
Die verfügbaren Spieldaten der Pokal-Runden sind in einem Rahmenterminkalender bereits fixiert. Wer wann spielt, wird dann nach der jeweiligen Auslosung in Abstimmung mit den Vereinen, den Sicherheitsbehörden, der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) und dem Fernsehen bestimmt.