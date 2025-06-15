Terminierung

Wie geht das?

Die verfügbaren Spieldaten der Pokal-Runden sind in einem Rahmenterminkalender bereits fixiert. Wer wann spielt, wird dann nach der jeweiligen Auslosung in Abstimmung mit den Vereinen, den Sicherheitsbehörden, der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) und dem Fernsehen bestimmt.