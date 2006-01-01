DFB-Pokal
Doublesieger
Doublegewinner
|Jahr
|Doublegewinner
|Ergebnis Pokalfinale
|2024
|Bayer Leverkusen
|1:0 gegen 1. FC Kaiserslautern
|2020
|FC Bayern München
|4:2 gegen Bayer Leverkusen
|2019
|FC Bayern München
|3:0 gegen RB Leipzig
|2016
|FC Bayern München
|4:3 n.E. gegen Borussia Dortmund
|2014
|FC Bayern München
|2:0 n.V. gegen Borussia Dortmund
|2013
|FC Bayern München
|3:2 gegen den VfB Stuttgart
|2012
|Borussia Dortmund
|5:2 gegen den FC Bayern München
|2010
|FC Bayern München
|4:0 gegen Werder Bremen
|2008
|FC Bayern München
|2:1 n.V. gegen Borussia Dortmund
|2006
|FC Bayern München
|1:0 gegen Eintracht Frankfurt
|2005
|FC Bayern München
|2:1 gegen den FC Schalke 04
|2004
|Werder Bremen
|3:2 gegen Alemannia Aachen
|2003
|FC Bayern München
|3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern
|2000
|FC Bayern München
|3:0 gegen Werder Bremen
|1986
|FC Bayern München
|5:2 gegen den VfB Stuttgart
|1978
|1. FC Köln
|2:0 gegen Fortuna Düsseldorf
|1969
|FC Bayern München
|2:1 gegen den FC Schalke 04
|1937
|FC Schalke 04
|2:1 gegen Fortuna Düsseldorf
Rekord-Doublesieger
|Verein
|Double-Siege
|FC Bayern München
|13
|Bayer Leverkusen
|1
|Borussia Dortmund
|1
|Werder Bremen
|1
|1. FC Köln
|1
|FC Schalke 04
|1