DFB-Pokal

Doublesieger

Doublegewinner
Jahr Doublegewinner Ergebnis Pokalfinale
2024 Bayer Leverkusen 1:0 gegen 1. FC Kaiserslautern
2020 FC Bayern München 4:2 gegen Bayer Leverkusen
2019 FC Bayern München 3:0 gegen RB Leipzig
2016 FC Bayern München 4:3 n.E. gegen Borussia Dortmund
2014 FC Bayern München 2:0 n.V. gegen Borussia Dortmund
2013 FC Bayern München 3:2 gegen den VfB Stuttgart
2012 Borussia Dortmund 5:2 gegen den FC Bayern München
2010 FC Bayern München 4:0 gegen Werder Bremen
2008 FC Bayern München 2:1 n.V. gegen Borussia Dortmund
2006 FC Bayern München 1:0 gegen Eintracht Frankfurt
2005 FC Bayern München 2:1 gegen den FC Schalke 04
2004 Werder Bremen 3:2 gegen Alemannia Aachen
2003 FC Bayern München 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern
2000 FC Bayern München 3:0 gegen Werder Bremen
1986 FC Bayern München 5:2 gegen den VfB Stuttgart
1978 1. FC Köln 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf
1969 FC Bayern München 2:1 gegen den FC Schalke 04
1937 FC Schalke 04 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf
Heinz Flohe (links) und Trainer Hennes Weisweiler präsentieren stolz ihre Trophäen nach dem Double-Gewinn des 1. FC Köln.
Rekord-Doublesieger
Verein Double-Siege
FC Bayern München 13
Bayer Leverkusen 1
Borussia Dortmund 1
Werder Bremen 1
1. FC Köln 1
FC Schalke 04 1

Bayerischer Double-Trouble

Auch in Sachen Double-Sieg macht den Münchner Bayern keiner etwas vor. Schon 13 Mal gewann der FCB in einer Saison sowohl Meisterschaft als auch DFB-Pokal. Im Bild feiert Thomas Müller den Double-Gewinn 2016 am Münchner Marienplatz.

DFB-Pokal der Frauen

Auf nach Köln!

Das Pokalfinale der Frauen findet im Kölner RheinEnergieStadion statt. Seriensieger VfL Wolfsburg konnte dort die vergangenen zehn Titel holen. Wer bricht die Dominanz der Wölfinnen?
Zum DFB-Pokal der Frauen

