Am Freitag, 16. August 2024, startet die neue Pokalsaison mit drei Partien ab 18 Uhr, ehe am Abend (ab 20.45 Uhr) Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fussball den Rekordpokalsieger Bayern München empfängt. Bis auf zwei Ausnahmen werden die weiteren Erstrundenpartien zwischen dem 17. und 19. August ausgetragen. Wie bereits in der vergangenen Saison finden am Samstag, 17. August und Sonntag, 18. August, jeweils zwei Partien schon ab 13 Uhr statt. Die restlichen Begegnungen dieser beiden Spieltage werden um 15.30 Uhr (jeweils sechs) und 18 Uhr (jeweils drei) angepfiffen. Am Montag, 19. August, starten drei Pokalduelle um 18 Uhr und eins um 20.45 Uhr.

Da sich der DFL-Supercup zwischen DFB-Pokalsieger Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart am Samstag, 17. August (20.30 Uhr, live bei Sat.1 und Sky), mit der ersten Runde des DFB-Pokals überschneidet, finden die Pokalpartien dieser beiden Mannschaften erst Ende August statt. Der VfB Stuttgart ist am Dienstag, 27. August (ab 20.45 Uhr), beim Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster zu Gast, Double-Gewinner Bayer Leverkusen spielt am Mittwoch, 28. August (ab 18 Uhr), beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena.

Rahmentermine für die zweite Pokalrunde sind der 29. und 30. Oktober 2024.