BREMEN, GERMANY - APRIL 24: Fans of Werder Bremenprior to the DFB Cup semi final match between Werder Bremen and FC Bayern Muenchen at Weserstadion on April 24, 2019 in Bremen, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

DFB-Pokal

Fan-Informationen

Informationen für Fans zum 82. DFB-Pokalfinale in Berlin

Liebe Fans,

hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Stadionöffnung, der Anreise mit dem ÖPNV und Auto, Barrierefreiheit, Awareness, Kontaktstellen für Fans sowie den erlaubten und nicht erlaubten Gegenständen beim DFB-Pokalfinale der Männer.

Bitte beachten Sie auch die Faninformationen der Finalisten, die diese auf ihren eigenen Plattformen veröffentlichen.

Thomas Boecker/ DFB

Fan-Infos

Hier gibt es alle wichtigen Informationen für Fans, die zum DFB-Pokalfinale nach Berlin reisen, zum Download.

Was darf alles mit ins Stadion und was nicht?

Erlaube / nicht erlaubte Gegenstände 

ERLAUBTE GEGENSTÄNDE 

NICHT ERLAUBTE GEGENSTÄNDE

Essen und Getränke 

  • Mitbringen von Nahrungsmitteln (Obst in kleinen Verzehrmengen) 
  • Tetrapak bis 0,25 Liter 

 

  • Plastik-, Glas-, Keramikflaschen, Dosen & Thermoskannen 
  • Alkoholische Getränke aller Art 
  • Tetrapak über 0,25 Liter 

 

Technik 

  • Fotoapparate, Videokameras für den privaten Gebrauch  
  • Powerbanks 
  • 1 Satz Austauschbatterien für elektrische Geräte 

 

 

  • Profi-Videokameras & -Fotoapparate  
  • Selfiesticks 

Fanutensilien  

  • Fahnen bis 2,0 Meter Stocklänge mit Plastik-Leerrohr 
  • Zaunfahnen und Banner (nur an den Hintertorseiten) 
  • Schwenkfahnen ab 2,0 Meter Stocklänge* 
  • Doppelhalter bis 2,0 Meter Stocklänge mit Plastik-Leerrohr* 
  • Trommeln, unten offen oder einsehbar inklusive einem Satz Trommelstöcke je Trommel* 
  • Spruchbänder* 

* Diese Fanutensilien wurden bereits über die Fanbeauftragten der Finalisten beim DFB angemeldet. 

 

 

  • Pyrotechnische Artikel aller Art (z.B. Kracher, Rauchbomben, Fackeln, Wunderkerzen) 
  • Mechanische oder elektrische betriebene Lärminstrumente (z.B.Gasdruckfanfaren, Gaströten) 
  • Vuvuzelas 
  • Luftballons 
  • Konfetti 
  • Tapeten & Papierrollen  

Sonstiges 

  • Pro Person maximal 1 Feuerzeug  
  • Erforderliche Medikamente (z.B. Insulin inkl. Diabetikerbesteck) 
  • Taschenschirme (z.B. Knirps) 
  • Ferngläser 
  • Sitzkissen 

 

 

 

 

 

  • Tiere (ausgenommen Assistenzhunde) 
  • Werkzeuge und andere als Wurfgegenstände nutzbare Dinge (z. B. Kastanien) 
  • Stockschirme 
  • Kinderwagen/Buggys, Rollatoren 
  • Motorradhelme 
  • Sprühdosen jeglicher Art (z.B. Farbe, Deo, Haarspray...), ätzende oder färbende Substanzen  
  • Filzstifte & Marker  
  • Parfum 
  • Waffen und gefährliche Gegenstände jeglicher Art, Laserpointer  
  • Drogen jeglicher Art (auch Cannabis) 
  • Sperrige Gegenstände jeglicher Art 
  • Werbende, kommerzielle Gegenstände aller Art 
  • rassistisches, fremdenfeindliches, extremistisches, diskriminierendes, rechts- bzw. linksradikales Propagandamaterial, auch dann, wenn es strafrechtlich nicht relevant ist 
  • Vermummungsgegenstände  

Final-Tickets für Fans

Kontingente der Clubs

Einmal das Pokalfinale des eigenen Clubs live erleben - das geht! 2024 verfügten beide Clubs über ein Ticket-Kontingent von jeweils 23.700 Karten. Die Preise variierten zwischen 45 und 170 Euro, Dauerkarteninhaber werden in der Regel bevorzugt.

Statistiken zum Pokalfinale

Bisherige Sieger

Seit 1935 gibt es einen deutschen Pokalwettbewerb, seit 1952 unter dem Namen DFB-Pokal. Rekord-Titelträger ist der FC Bayern München, alle weiteren Sieger gibt es hier.

Zu den bisherigen Siegern

Rekord- und Doublesieger

Das Double - der gleichzeitige Gewinn von Meisterschaft und Pokal - gelang bis heute sechs Clubs, zuletzt dem amtierenden Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen 2024. Hier gibt es alle weiteren Double-Sieger sowie die Rekord-Pokalsieger.

Zu den Rekord- und Doublesiegern

Torschützenkönige

Den Titel Torschützenkönig im Pokal konnte sich Robert Lewandowski am häufigsten sichern. Gleich in fünf Pokal-Saisons erzielte der Pole für Borussia Dortmund und Bayern München die meisten Treffer.

Zu den Torschützenkönigen
DFB-Pokal der Frauen

Auf nach Köln!

Das Pokalfinale der Frauen findet im Kölner RheinEnergieStadion statt. Seriensieger VfL Wolfsburg konnte dort die vergangenen zehn Titel holen. Wer bricht die Dominanz der Wölfinnen?
Zum DFB-Pokal der Frauen

Unsere Partner

instagramfacebookxlinkedinonefootballtiktokyoutube