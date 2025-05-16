DFB-Pokal
Fan-Informationen
Informationen für Fans zum 82. DFB-Pokalfinale in Berlin
Liebe Fans,
hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Stadionöffnung, der Anreise mit dem ÖPNV und Auto, Barrierefreiheit, Awareness, Kontaktstellen für Fans sowie den erlaubten und nicht erlaubten Gegenständen beim DFB-Pokalfinale der Männer.
Bitte beachten Sie auch die Faninformationen der Finalisten, die diese auf ihren eigenen Plattformen veröffentlichen.
Was darf alles mit ins Stadion und was nicht?
Erlaube / nicht erlaubte Gegenstände
ERLAUBTE GEGENSTÄNDE
NICHT ERLAUBTE GEGENSTÄNDE
Essen und Getränke
Technik
Fanutensilien
* Diese Fanutensilien wurden bereits über die Fanbeauftragten der Finalisten beim DFB angemeldet.
Sonstiges
Statistiken zum Pokalfinale
Bisherige Sieger
Seit 1935 gibt es einen deutschen Pokalwettbewerb, seit 1952 unter dem Namen DFB-Pokal. Rekord-Titelträger ist der FC Bayern München, alle weiteren Sieger gibt es hier.
Rekord- und Doublesieger
Das Double - der gleichzeitige Gewinn von Meisterschaft und Pokal - gelang bis heute sechs Clubs, zuletzt dem amtierenden Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen 2024. Hier gibt es alle weiteren Double-Sieger sowie die Rekord-Pokalsieger.
Torschützenkönige
Den Titel Torschützenkönig im Pokal konnte sich Robert Lewandowski am häufigsten sichern. Gleich in fünf Pokal-Saisons erzielte der Pole für Borussia Dortmund und Bayern München die meisten Treffer.