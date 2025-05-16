Informationen für Fans zum 82. DFB-Pokalfinale in Berlin

Liebe Fans,

hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Stadionöffnung, der Anreise mit dem ÖPNV und Auto, Barrierefreiheit, Awareness, Kontaktstellen für Fans sowie den erlaubten und nicht erlaubten Gegenständen beim DFB-Pokalfinale der Männer.

Bitte beachten Sie auch die Faninformationen der Finalisten, die diese auf ihren eigenen Plattformen veröffentlichen.