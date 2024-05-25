DFB-Pokal

Rekordsieger

Rekordpokalsieger
Platz Mannschaft Siege/Endspiel-Teilnahmen
1. FC Bayern München 20 (24)
2. Werder Bremen 6 (10)
3. FC Schalke 04 5 (12)
  Bor. Dortmund 5 (10)
  Eintracht Frankfurt 5 (9)
6. 1. FC Köln 4 (10)
  VfB Stuttgart 4 (7)
  1. FC Nürnberg 4 (6)
9. Hamburger SV 3 (6)
  Bor. Mönchengladbach 3 (5)
11. 1. FC Kaiserslautern 2 (8)
  Fortuna Düsseldorf 2 (7)
  Bayer Leverkusen 2 (4)
  Karlsruher SC 2 (4)
  RB Leipzig 2 (4)
  Dresdner SC 2 (2)
  1860 München 2 (2)

Stand: 25. Mai 2024

Rote Dominanz

Bereits 20 Pokaltitel holte Rekordmeister FC Bayern München, der letzte liegt jedoch schon vier Jahre zurück. 2020 stand ein souveräner 4:2-Sieg gegen den amtierenden Pokalsieger Bayer Leverkusen. Im Bild reckt Lothar Matthäus die Trophäe 1986 in die Höhe.

DFB-Pokal der Frauen

Auf nach Köln!

Das Pokalfinale der Frauen findet im Kölner RheinEnergieStadion statt. Seriensieger VfL Wolfsburg konnte dort die vergangenen zehn Titel holen. Wer bricht die Dominanz der Wölfinnen?
