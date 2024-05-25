DFB-Pokal
Rekordsieger
Rekordpokalsieger
|Platz
|Mannschaft
|Siege/Endspiel-Teilnahmen
|1.
|FC Bayern München
|20 (24)
|2.
|Werder Bremen
|6 (10)
|3.
|FC Schalke 04
|5 (12)
|Bor. Dortmund
|5 (10)
|Eintracht Frankfurt
|5 (9)
|6.
|1. FC Köln
|4 (10)
|VfB Stuttgart
|4 (7)
|1. FC Nürnberg
|4 (6)
|9.
|Hamburger SV
|3 (6)
|Bor. Mönchengladbach
|3 (5)
|11.
|1. FC Kaiserslautern
|2 (8)
|Fortuna Düsseldorf
|2 (7)
|Bayer Leverkusen
|2 (4)
|Karlsruher SC
|2 (4)
|RB Leipzig
|2 (4)
|Dresdner SC
|2 (2)
|1860 München
|2 (2)
Stand: 25. Mai 2024