DFB-Pokal

Bisherige Sieger

Alle DFB-Pokalsieger
Saison Pokalsieger Finale Finalort
2024/2025 VfB Stuttgart 24. Mai 2025 Olympiastadion Berlin
VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 4:2 (3:0)
2023/2024 Bayer Leverkusen 25. Mai 2024 Olympiastadion Berlin
Bayer Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (1:0)
2022/2023 RB Leipzig 03. Juni 2023 Olympiastadion Berlin
RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0)
2021/2022 RB Leipzig 21. Mai 2022 Olympiastadion Berlin
RB Leipzig - SC Freiburg 1:1 nach Verlängerung, 4:2 im Elfmeterschießen
2020/2021 Borussia Dortmund 13. Mai 2021 Olympiastadion Berlin
Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1 (3:0)
2019/2020 FC Bayern München 4. Juli 2020 Olympiastadion Berlin
FC Bayern München - Bayer Leverkusen 4:2 (2:0)
2018/2019 FC Bayern München 25. Mai 2019 Olympiastadion Berlin
FC Bayern München - RB Leipzig 3:0 (1:0)
2017/2018 Eintracht Frankfurt 19. Mai 2018 Olympiastadion Berlin
Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 3:1 (1:0)
2016/2017 Borussia Dortmund 27. Mai 2017 Olympiastadion Berlin
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1)
2015/2016 FC Bayern München 21. Mai 2016 Olympiastadion Berlin
FC Bayern München - Borussia Dortmund 0:0 nach Verlängerung, 4:3 nach Elfmeterschießen
2014/2015 VfL Wolfsburg 30. Mai 2015 Olympiastadion Berlin
VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1 (3:1)
2013/2014 FC Bayern München 17. Mai 2014 Olympiastadion Berlin
Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 (0:0/0:0) nach Verlängerung
2012/2013 FC Bayern München 1. Juni 2013 Olympiastadion Berlin
Bayern München - VfB Stuttgart 3:2 (1:0)
2011/2012 Borussia Dortmund 12. Mai 2012 Olympiastadion Berlin
Borussia Dortmund - Bayern München 5:2 (3:1)
2010/2011 FC Schalke 04 21. Mai 2011 Olympiastadion Berlin
FC Schalke 04 - MSV Duisburg 5:0 (3:0)
2009/2010 FC Bayern München 15. Mai 2010 Olympiastadion Berlin
FC Bayern München - Werder Bremen 4:0 (1:0)
2008/2009 Werder Bremen 30. Mai 2009 Olympiastadion Berlin
Werder Bremen - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)
2007/2008 FC Bayern München 19. April 2008 Olympiastadion Berlin
FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (1:1/1:0) nach Verlängerung
2006/2007 1. FC Nürnberg 26. Mai 2007 Olympiastadion Berlin
1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3:2 (2:2/1:1) nach Verlängerung
2005/2006 FC Bayern München 29. April 2006 Olympiastadion Berlin
Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)
2004/2005 FC Bayern München 28. Mai 2005 Olympiastadion Berlin
Bayern München - Schalke 04 2:1 (1:1)
2003/2004 Werder Bremen 29. Mai 2004 Olympiastadion Berlin
Werder Bremen - Alemannia Aachen 3:2 (2:0)
2002/2003 FC Bayern München 31. Mai 2003 Olympiastadion Berlin
FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:0)
2001/2002 FC Schalke 04 11. Mai 2002 Olympiastadion Berlin
FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 4:2 (1:1)
2000/2001 FC Schalke 04 26. Mai 2001 Olympiastadion Berlin
FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin 2:0 (0:0)
1999/2000 FC Bayern München 6. Mai 2000 OlympiastadionBerlin
FC Bayern München - SV Werder Bremen 3:0 (0:0)
1998/1999 SV Werder Bremen 12. Juni 1999 Olympiastadion Berlin
SV Werder Bremen - FC Bayern München 1:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung, 6:5 nach Elfmeterschießen
1997/1998 FC Bayern München 16. Mai 1998 Olympiastadion Berlin
FC Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (0:1)
1996/1997 VfB Stuttgart 14. Juni 1997 Olympiastadion Berlin
VfB Stuttgart - FC Energie Cottbus 2:0 (1:0)
1995/1996 1. FC Kaiserslautern 25. Mai 1996 Olympiastadion Berlin
1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 1:0 (1:0)
1994/1995 Borussia Mönchengladbach 24. Juni 1995 Olympiastadion Berlin
Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 3:0 (1:0)
1993/1994 SV Werder Bremen 14. Mai 1994 Olympiastadion Berlin
SV Werder Bremen - Rot-Weiss Essen 3:1 (2:0)
1992/1993 Bayer 04 Leverkusen 12. Juni 1993 Olympiastadion Berlin
Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC Berlin Amateure 1:0 (0:0)
1991/1992 Hannoverscher SV 96 23. Mai 1992 Olympiastadion Berlin
Hannoverscher SV 96 - Borussia Mönchengladbach 0:0 nach Verlängerung, 4:3 nach Elfmeterschießen
1990/1991 Werder Bremen 22. Juni 1991 Olympiastadion Berlin
SV Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung, 4:3 nach Elfmeterschießen
1989/1990 1. FC Kaiserslautern 19. Mai 1990 Olympiastadion Berlin
1. FC Kaiserslautern - Werder Bremen 3:2 (3:0)
1988/1989 Borussia Dortmund 24. Juni 1989 Olympiastadion Berlin
Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:1 (1:1)
1987/1988 Eintracht Frankfurt 28. Mai 1988 Olympiastadion Berlin
Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1:0 (0:0)
1986/1987 Hamburger SV 20. Juni 1987 Olympiastadion Berlin
Hamburger SV - Stuttgarter Kickers 3:1 (1:1)
1985/1986 FC Bayern München 3. Mai 1986 Olympiastadion Berlin
FC Bayern München - VfB Stuttgart 5:2 (2:0)
1984/1985 Bayer 05 Uerdingen 26. Mai 1985 Olympiastadion Berlin
Bayer 05 Uerdingen - FC Bayern München 2:1 (1:1)
1983/1984 FC Bayern München 31. Mai 1984 Waldstadion Frankfurt
FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung, 7:6 im Elfmeterschießen
1982/1983 1. FC Köln 11. Juni 1983 Müngersdorferstadion Köln
1. FC Köln - Fortuna Köln 1:0 (0:0)
1981/1982 FC Bayern München 1. Mai 1982 Waldstadion Frankfurt
FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:2 (0:2)
1980/1981 Eintracht Frankfurt 2. Mai 1981 Neckarstadion Stuttgart
Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:0)
1979/1980 Fortuna Düsseldorf 4. Juni 1980 Parkstadion Gelsenkirchen
Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln 2:1 (0:1)
1978/1979 Fortuna Düsseldorf 23. Juni 1979 Niedersachsenstadion Hannover
Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Berlin 1:0 (0:0) nach Verlängerung
1977/1978 1. FC Köln 15. April 1978 Parkstadion Gelsenkirchen
1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0)
1976/1977 1. FC Köln 28. Mai 1977 Niedersachsenstadion Hannover
1. FC Köln - Hertha BSC Berlin 1:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung. Wiederholungsspiel 30. Mai 1977, 1:0
1975/1976 Hamburger SV 26. Juni 1976 Waldstadion Frankfurt
Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (2:0)
1974/1975 Eintracht Frankfurt 21. Juni 1975 Niedersachsenstadion Hannover
Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
1973/1974 Eintracht Frankfurt 17. August 1974 Rheinstadion Düsseldorf
Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung
1972/1973 Borussia Mönchengladbach 23. Juni 1973 Rheinstadion Düsseldorf
Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung
1971/1972 FC Schalke 04 1. Juli 1972 Niedersachsenstadion Hannover
FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern. 5:0 (2:0)
1970/1971 FC Bayern München 19. Juni 1971 Neckarstadion Stuttgart
FC Bayern München - 1. FC Köln 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung
1969/1970 Kickers Offenbach 29. August 1970 Niedersachsenstadion Hannover
Kickers Offenbach - 1. FC Köln 2:1 (1:0)
1968/1969 FC Bayern München 14. Juni 1969 Waldstadion Frankfurt
FC Bayern München - FC Schalke 04 2:1 (2:1)
1967/1968 1. FC Köln 9. Juni 1968 Südweststadion Ludwigshafen
1. FC Köln - VfL Bochum 4:1 (2:1)
1966/1967 FC Bayern München 10. Juni 1967 Neckarstadion Stuttgart
FC Bayern München - Hamburger SV 4:0 (1:0)
1965/1966 FC Bayern München 4. Juni 1966 Waldstadion Frankfurt
FC Bayern München - MSV Duisburg 4:2 (1:1)
1964/1965 Borussia Dortmund 22. Mai 1965 Niedersachsenstadion Hannover
Borussia Dortmund - Alemannia Aachen 2:0 (2:0)
1963/1964 TSV 1860 München 13. Juni 1964 Neckarstadion Stuttgart
TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)
1962/1963 Hamburger SV 14. August 1963 Niedersachsenstadion Hannover
Hamburger SV - BV 09 Borussia Dortmund 3:0 (2:0)
1961/1962 1. FC Nürnberg 29. August 1962 Niedersachsenstadion Hannover
1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung
1960/1961 SV Werder Bremen 13. September 1961 Gelsenkirchen
SV Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0)
1959/1960 Borussia Mönchengladbach 5. Oktober 1960 Rheinstadion Düsseldorf
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:2 (2:1)
1958/1959 Schwarz-Weiß Essen 27. Dezember 1959 Kassel
Schwarz-Weiß Essen - Borussia Neunkirchen 5:2 (1:0)
1957/1958 VfB Stuttgart 16. November 1958 Kassel
VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 4:3 (3:3, 1:0) nach Verlängerung
1956/1957 FC Bayern München 29. Dezember 1957 Augsburg
FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0)
1955/1956 Karlsruher SC 5. August 1956 Wildparkstadion Karlsruhe
Karlsruher SC - Hamburger SV 3:1 (1:1)
1954/1955 Karlsruher SC 21. Mai 1955 Stadion Braunschweig
Karlsruher SC - FC Schalke 04 3:2 (1:1)
1953/1954 VfB Stuttgart 17. April 1954 Südweststadion Ludwigshafen
VfB Stuttgart - 1. FC Köln 1:0 (0:0) nach Verlängerung
1952/1953 Rot-Weiss Essen 1. Mai 1953 Rheinstadion Düsseldorf
Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen 2:1 (1:0)
1942/1943 Vienna Wien 31. Oktober 1943 Neckarstadion Stuttgart
Vienna Wien - LSV Hamburg 3:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung
1941/1942 TSV 1860 München 15. November 1942 Olympiastadion Berlin
TSV 1860 München - FC Schalke 04 2:0 (0:0)
1940/1941 Dresdner SC 2. November 1941 Olympiastadion Berlin
Dresdner SC - FC Schalke 04 2:1 (1:0)
1939/1940 Dresdner SC 1. Dezember 1940 Olympiastadion Berlin
Dresdner SC - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung
1938/1939 1. FC Nürnberg 28. April 1940 Olympiastadion Berlin
1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 2:0 (1:0)
1937/1938 Rapid Wien 8. Januar 1939 Olympiastadion Berlin
Rapid Wien - FSV Frankfurt 3:1 (0:1)
1936/1937 FC Schalke 04 9. Januar 1938 Müngersdorfer Stadion Köln
FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 2:1 (0:0)
1935/1936 VfB Leipzig 3. Januar 1937 Olympiastadion Berlin
VfB Leipzig - FC Schalke 04 2:1 (2:1)
1934/1935 1. FC Nürnberg 8. Dezember 1935 Düsseldorfer Rheinstadion
1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2:0 (0:0)
DFB-Pokal der Frauen

Auf nach Köln!

Das Pokalfinale der Frauen findet im Kölner RheinEnergieStadion statt. Seriensieger VfL Wolfsburg konnte dort die vergangenen zehn Titel holen. Wer bricht die Dominanz der Wölfinnen?
Zum DFB-Pokal der Frauen

