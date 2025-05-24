DFB-Pokal
Bisherige Sieger
Alle DFB-Pokalsieger
|Saison
|Pokalsieger
|Finale
|Finalort
|2024/2025
|VfB Stuttgart
|24. Mai 2025
|Olympiastadion Berlin
|VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 4:2 (3:0)
|2023/2024
|Bayer Leverkusen
|25. Mai 2024
|Olympiastadion Berlin
|Bayer Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (1:0)
|2022/2023
|RB Leipzig
|03. Juni 2023
|Olympiastadion Berlin
|RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0)
|2021/2022
|RB Leipzig
|21. Mai 2022
|Olympiastadion Berlin
|RB Leipzig - SC Freiburg 1:1 nach Verlängerung, 4:2 im Elfmeterschießen
|2020/2021
|Borussia Dortmund
|13. Mai 2021
|Olympiastadion Berlin
|Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1 (3:0)
|2019/2020
|FC Bayern München
|4. Juli 2020
|Olympiastadion Berlin
|FC Bayern München - Bayer Leverkusen 4:2 (2:0)
|2018/2019
|FC Bayern München
|25. Mai 2019
|Olympiastadion Berlin
|FC Bayern München - RB Leipzig 3:0 (1:0)
|2017/2018
|Eintracht Frankfurt
|19. Mai 2018
|Olympiastadion Berlin
|Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 3:1 (1:0)
|2016/2017
|Borussia Dortmund
|27. Mai 2017
|Olympiastadion Berlin
|Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1)
|2015/2016
|FC Bayern München
|21. Mai 2016
|Olympiastadion Berlin
|FC Bayern München - Borussia Dortmund 0:0 nach Verlängerung, 4:3 nach Elfmeterschießen
|2014/2015
|VfL Wolfsburg
|30. Mai 2015
|Olympiastadion Berlin
|VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1 (3:1)
|2013/2014
|FC Bayern München
|17. Mai 2014
|Olympiastadion Berlin
|Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 (0:0/0:0) nach Verlängerung
|2012/2013
|FC Bayern München
|1. Juni 2013
|Olympiastadion Berlin
|Bayern München - VfB Stuttgart 3:2 (1:0)
|2011/2012
|Borussia Dortmund
|12. Mai 2012
|Olympiastadion Berlin
|Borussia Dortmund - Bayern München 5:2 (3:1)
|2010/2011
|FC Schalke 04
|21. Mai 2011
|Olympiastadion Berlin
|FC Schalke 04 - MSV Duisburg 5:0 (3:0)
|2009/2010
|FC Bayern München
|15. Mai 2010
|Olympiastadion Berlin
|FC Bayern München - Werder Bremen 4:0 (1:0)
|2008/2009
|Werder Bremen
|30. Mai 2009
|Olympiastadion Berlin
|Werder Bremen - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)
|2007/2008
|FC Bayern München
|19. April 2008
|Olympiastadion Berlin
|FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (1:1/1:0) nach Verlängerung
|2006/2007
|1. FC Nürnberg
|26. Mai 2007
|Olympiastadion Berlin
|1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3:2 (2:2/1:1) nach Verlängerung
|2005/2006
|FC Bayern München
|29. April 2006
|Olympiastadion Berlin
|Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)
|2004/2005
|FC Bayern München
|28. Mai 2005
|Olympiastadion Berlin
|Bayern München - Schalke 04 2:1 (1:1)
|2003/2004
|Werder Bremen
|29. Mai 2004
|Olympiastadion Berlin
|Werder Bremen - Alemannia Aachen 3:2 (2:0)
|2002/2003
|FC Bayern München
|31. Mai 2003
|Olympiastadion Berlin
|FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:0)
|2001/2002
|FC Schalke 04
|11. Mai 2002
|Olympiastadion Berlin
|FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 4:2 (1:1)
|2000/2001
|FC Schalke 04
|26. Mai 2001
|Olympiastadion Berlin
|FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin 2:0 (0:0)
|1999/2000
|FC Bayern München
|6. Mai 2000
|OlympiastadionBerlin
|FC Bayern München - SV Werder Bremen 3:0 (0:0)
|1998/1999
|SV Werder Bremen
|12. Juni 1999
|Olympiastadion Berlin
|SV Werder Bremen - FC Bayern München 1:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung, 6:5 nach Elfmeterschießen
|1997/1998
|FC Bayern München
|16. Mai 1998
|Olympiastadion Berlin
|FC Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (0:1)
|1996/1997
|VfB Stuttgart
|14. Juni 1997
|Olympiastadion Berlin
|VfB Stuttgart - FC Energie Cottbus 2:0 (1:0)
|1995/1996
|1. FC Kaiserslautern
|25. Mai 1996
|Olympiastadion Berlin
|1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 1:0 (1:0)
|1994/1995
|Borussia Mönchengladbach
|24. Juni 1995
|Olympiastadion Berlin
|Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 3:0 (1:0)
|1993/1994
|SV Werder Bremen
|14. Mai 1994
|Olympiastadion Berlin
|SV Werder Bremen - Rot-Weiss Essen 3:1 (2:0)
|1992/1993
|Bayer 04 Leverkusen
|12. Juni 1993
|Olympiastadion Berlin
|Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC Berlin Amateure 1:0 (0:0)
|1991/1992
|Hannoverscher SV 96
|23. Mai 1992
|Olympiastadion Berlin
|Hannoverscher SV 96 - Borussia Mönchengladbach 0:0 nach Verlängerung, 4:3 nach Elfmeterschießen
|1990/1991
|Werder Bremen
|22. Juni 1991
|Olympiastadion Berlin
|SV Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung, 4:3 nach Elfmeterschießen
|1989/1990
|1. FC Kaiserslautern
|19. Mai 1990
|Olympiastadion Berlin
|1. FC Kaiserslautern - Werder Bremen 3:2 (3:0)
|1988/1989
|Borussia Dortmund
|24. Juni 1989
|Olympiastadion Berlin
|Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:1 (1:1)
|1987/1988
|Eintracht Frankfurt
|28. Mai 1988
|Olympiastadion Berlin
|Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1:0 (0:0)
|1986/1987
|Hamburger SV
|20. Juni 1987
|Olympiastadion Berlin
|Hamburger SV - Stuttgarter Kickers 3:1 (1:1)
|1985/1986
|FC Bayern München
|3. Mai 1986
|Olympiastadion Berlin
|FC Bayern München - VfB Stuttgart 5:2 (2:0)
|1984/1985
|Bayer 05 Uerdingen
|26. Mai 1985
|Olympiastadion Berlin
|Bayer 05 Uerdingen - FC Bayern München 2:1 (1:1)
|1983/1984
|FC Bayern München
|31. Mai 1984
|Waldstadion Frankfurt
|FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung, 7:6 im Elfmeterschießen
|1982/1983
|1. FC Köln
|11. Juni 1983
|Müngersdorferstadion Köln
|1. FC Köln - Fortuna Köln 1:0 (0:0)
|1981/1982
|FC Bayern München
|1. Mai 1982
|Waldstadion Frankfurt
|FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:2 (0:2)
|1980/1981
|Eintracht Frankfurt
|2. Mai 1981
|Neckarstadion Stuttgart
|Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:0)
|1979/1980
|Fortuna Düsseldorf
|4. Juni 1980
|Parkstadion Gelsenkirchen
|Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln 2:1 (0:1)
|1978/1979
|Fortuna Düsseldorf
|23. Juni 1979
|Niedersachsenstadion Hannover
|Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Berlin 1:0 (0:0) nach Verlängerung
|1977/1978
|1. FC Köln
|15. April 1978
|Parkstadion Gelsenkirchen
|1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0)
|1976/1977
|1. FC Köln
|28. Mai 1977
|Niedersachsenstadion Hannover
|1. FC Köln - Hertha BSC Berlin 1:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung. Wiederholungsspiel 30. Mai 1977, 1:0
|1975/1976
|Hamburger SV
|26. Juni 1976
|Waldstadion Frankfurt
|Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (2:0)
|1974/1975
|Eintracht Frankfurt
|21. Juni 1975
|Niedersachsenstadion Hannover
|Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
|1973/1974
|Eintracht Frankfurt
|17. August 1974
|Rheinstadion Düsseldorf
|Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung
|1972/1973
|Borussia Mönchengladbach
|23. Juni 1973
|Rheinstadion Düsseldorf
|Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung
|1971/1972
|FC Schalke 04
|1. Juli 1972
|Niedersachsenstadion Hannover
|FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern. 5:0 (2:0)
|1970/1971
|FC Bayern München
|19. Juni 1971
|Neckarstadion Stuttgart
|FC Bayern München - 1. FC Köln 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung
|1969/1970
|Kickers Offenbach
|29. August 1970
|Niedersachsenstadion Hannover
|Kickers Offenbach - 1. FC Köln 2:1 (1:0)
|1968/1969
|FC Bayern München
|14. Juni 1969
|Waldstadion Frankfurt
|FC Bayern München - FC Schalke 04 2:1 (2:1)
|1967/1968
|1. FC Köln
|9. Juni 1968
|Südweststadion Ludwigshafen
|1. FC Köln - VfL Bochum 4:1 (2:1)
|1966/1967
|FC Bayern München
|10. Juni 1967
|Neckarstadion Stuttgart
|FC Bayern München - Hamburger SV 4:0 (1:0)
|1965/1966
|FC Bayern München
|4. Juni 1966
|Waldstadion Frankfurt
|FC Bayern München - MSV Duisburg 4:2 (1:1)
|1964/1965
|Borussia Dortmund
|22. Mai 1965
|Niedersachsenstadion Hannover
|Borussia Dortmund - Alemannia Aachen 2:0 (2:0)
|1963/1964
|TSV 1860 München
|13. Juni 1964
|Neckarstadion Stuttgart
|TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)
|1962/1963
|Hamburger SV
|14. August 1963
|Niedersachsenstadion Hannover
|Hamburger SV - BV 09 Borussia Dortmund 3:0 (2:0)
|1961/1962
|1. FC Nürnberg
|29. August 1962
|Niedersachsenstadion Hannover
|1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung
|1960/1961
|SV Werder Bremen
|13. September 1961
|Gelsenkirchen
|SV Werder Bremen - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0)
|1959/1960
|Borussia Mönchengladbach
|5. Oktober 1960
|Rheinstadion Düsseldorf
|Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:2 (2:1)
|1958/1959
|Schwarz-Weiß Essen
|27. Dezember 1959
|Kassel
|Schwarz-Weiß Essen - Borussia Neunkirchen 5:2 (1:0)
|1957/1958
|VfB Stuttgart
|16. November 1958
|Kassel
|VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf 4:3 (3:3, 1:0) nach Verlängerung
|1956/1957
|FC Bayern München
|29. Dezember 1957
|Augsburg
|FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0)
|1955/1956
|Karlsruher SC
|5. August 1956
|Wildparkstadion Karlsruhe
|Karlsruher SC - Hamburger SV 3:1 (1:1)
|1954/1955
|Karlsruher SC
|21. Mai 1955
|Stadion Braunschweig
|Karlsruher SC - FC Schalke 04 3:2 (1:1)
|1953/1954
|VfB Stuttgart
|17. April 1954
|Südweststadion Ludwigshafen
|VfB Stuttgart - 1. FC Köln 1:0 (0:0) nach Verlängerung
|1952/1953
|Rot-Weiss Essen
|1. Mai 1953
|Rheinstadion Düsseldorf
|Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen 2:1 (1:0)
|1942/1943
|Vienna Wien
|31. Oktober 1943
|Neckarstadion Stuttgart
|Vienna Wien - LSV Hamburg 3:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung
|1941/1942
|TSV 1860 München
|15. November 1942
|Olympiastadion Berlin
|TSV 1860 München - FC Schalke 04 2:0 (0:0)
|1940/1941
|Dresdner SC
|2. November 1941
|Olympiastadion Berlin
|Dresdner SC - FC Schalke 04 2:1 (1:0)
|1939/1940
|Dresdner SC
|1. Dezember 1940
|Olympiastadion Berlin
|Dresdner SC - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung
|1938/1939
|1. FC Nürnberg
|28. April 1940
|Olympiastadion Berlin
|1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 2:0 (1:0)
|1937/1938
|Rapid Wien
|8. Januar 1939
|Olympiastadion Berlin
|Rapid Wien - FSV Frankfurt 3:1 (0:1)
|1936/1937
|FC Schalke 04
|9. Januar 1938
|Müngersdorfer Stadion Köln
|FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 2:1 (0:0)
|1935/1936
|VfB Leipzig
|3. Januar 1937
|Olympiastadion Berlin
|VfB Leipzig - FC Schalke 04 2:1 (2:1)
|1934/1935
|1. FC Nürnberg
|8. Dezember 1935
|Düsseldorfer Rheinstadion
|1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2:0 (0:0)