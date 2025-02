Von der Breite bis in die Spitze - Volkswagen ist Partner des Fußballs

Gesellschaftliches Engagement im Fußball bei Volkswagen ist Teil der DNA, von Amateurvereinen über Spitzenvereine ist Volkswagen als langfristiger Partner an der Seite von Fußballdeutschland.

Ein wichtiger Mosaikstein des Fußball-Engagements ist in Deutschland der DFB-Pokal, bei dem Volkswagen seit 2012 Partner ist. Dieser traditionsreiche Wettbewerb symbolisiert wie kein anderer das Miteinander von Profis und Amateuren sowie die Emotionen, die ein Fußballspiel auslösen kann.

Die Volkswagen Junior Eskorte: Träume wahr werden lassen.

Hand in Hand mit den Stars des DFB-Pokal einlaufen? Ein Kindertraum, welchen Volkswagen wahr werden lassen kann. Zusammen mit den lokalen Händlern vor Ort, ermöglicht Volkswagen Kindern die Einlaufzeremonie mit der gegnerischen Mannschaft. Das Einlaufen mit den Spielern ins Stadion ist ein ganz besonderes Erlebnis und bleibt nicht nur den Kindern positiv in Erinnerung, auch für die Eltern ist es ein hoch emotionales Erlebnis.

Hauptpartner des DFB

Unterstützung in der Spitze und in der Breite, dies ist das Motto von Volkswagen. Unterstützung nicht nur auf der großen Bühne – gerade der Fußball in der Breite ist das verbindende Element zwischen Volkssport und Volkswagen. Als Hauptpartner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) setzt sich Volkswagen seit dem 01. Januar 2019 in den unterschiedlichsten Bereichen ein, sei es Amateurfußball, Kinderfußball oder die Nationalmannschaften (Frauen und Männer).

Die erfolgreiche Zusammenarbeit und Hauptpartnerschaft wurde bis zum 31. Juli 2028 verlängert, Volkswagen bleibt somit Partner des mitgliederstärksten Sportverbandes Deutschlands und sämtlicher Nationalmannschaften der Frauen, Männer und des Nachwuchses, sowie Partner des DFB-Pokals der Frauen und Männer.

Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG: „Volkswagen steht für gesellschaftliches Engagement und übernimmt Verantwortung - auch im Sport. Wir haben mit dem DFB eine wertvolle Partnerschaft. Wir unterstützen den Fußball in der Spitze und in der Breite: im Nachwuchs, bei den Frauen und bei den Männern. Wir fördern dabei auch Inklusionsprojekte, den Amateurbereich und das Ehrenamt. Volkswagen und der DFB stehen für Deutschland. Wir werden den wirkungsvollen Doppelpass mit dem DFB fortsetzen und im übertragenen Sinne weiter gemeinsam auf dem Platz stehen.“

Über Volkswagen

Als einer der führenden Hersteller von Automobilen und Nutzfahrzeugen weltweit will Volkswagen die Transformation in ein neues Mobilitätszeitalter mit unseren Marken, Geschäftsbereichen und Finanzdienstleistungen maßgeblich mitgestalten. Das Ziel: zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität werden und mit langfristig angelegten Partnerschaften nachhaltige Projekte zu realisieren im gesellschaftlichen Engagement.