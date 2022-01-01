TV-Partner des DFB-Pokals

TV-Rechte für die Saisons 2022/23 bis 2025/26

SportA, die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, erhielt die Free-TV-Rechte. Das Erste setzt damit sein langjähriges Engagement im DFB-Pokal fort, das Zweite kehrt nach mehr als zehn Jahren zurück. Insgesamt 15 Spiele pro Saison dürfen die beiden Sender live übertragen – damit gibt es zwei Free-TV-Spiele mehr als bisher – darunter die beiden Halbfinals und das Pokalfinale. Darüber hinaus werden ARD und ZDF den Fans umfangreiche Highlight-Berichterstattungen im Free-TV und auch Clips auf digitalen Plattformen anbieten.

Das umfangreichste TV-Angebot des DFB-Pokals wird unverändert Sky Deutschland präsentieren. Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Pay-TV-Sender alle 63 Spiele von der ersten Hauptrunde bis zum Finale live und in voller Länge sowie in der Original Sky Konferenz ausstrahlen. Damit hält Sky sein Versprechen ein und zeigt seinen Kunden "Alle Spiele - Alle Tore".

Mit DAZN wurde zudem ein neuer Partner gewonnen. Auf der digitalen Plattform des Streaming-Dienstes werden Fans künftig ab Mitternacht des Spieltags Highlights der Pokalpartien abrufen können. Der bestehende DFB-Pokal-Partner Sport1 sicherte sich das Recht, ab dem Folgetag des jeweiligen Spiels frei empfangbare Spielberichte und Clips zu zeigen.