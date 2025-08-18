In der ersten Runde um den DFB-Pokal 2025/2026 sind 30 der 32 Partien gespielt - bisher gab es zwei Überraschungen. Die größte gelang Regionalligist FV Illertissen mit dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg. Auch Energie Cottbus aus der 3. Liga setzte sich gegen einen Zweitligisten durch - Hannover 96. Werder Bremen schied durch das 0:1 bei Arminia Bielefeld als einziger Bundesligist aus. Andere Favoriten machten es spannend: Der FC St. Pauli gewann erst im Elfmeterschießen bei Eintracht Norderstedt, der 1. FC Köln drehte das Spiel bei Jahn Regensburg erst tief in der Nachspielzeit. FK Pirmasens und Blau-Weiß Lohne forderten den Hamburger SV und Schalke 04 bis in die Verlängerung. DFB.de zeigt die besten Bilder aus Runde eins.