DFB-Pokal

Nur wenige Überraschungen: Die Bilder der ersten Pokalrunde

18.08.2025
Die Überraschung der ersten Runde: Regionalligist Illertissen wirft Zweitligist Nürnberg raus Foto: Imago

In der ersten Runde um den DFB-Pokal 2025/2026 sind 30 der 32 Partien gespielt - bisher gab es zwei Überraschungen. Die größte gelang Regionalligist FV Illertissen mit dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg. Auch Energie Cottbus aus der 3. Liga setzte sich gegen einen Zweitligisten durch - Hannover 96. Werder Bremen schied durch das 0:1 bei Arminia Bielefeld als einziger Bundesligist aus. Andere Favoriten machten es spannend: Der FC St. Pauli gewann erst im Elfmeterschießen bei Eintracht Norderstedt, der 1. FC Köln drehte das Spiel bei Jahn Regensburg erst tief in der Nachspielzeit. FK Pirmasens und Blau-Weiß Lohne forderten den Hamburger SV und Schalke 04 bis in die Verlängerung. DFB.de zeigt die besten Bilder aus Runde eins.

  • SG Sonnenhof Großaspach - Bayer Leverkusen Foto: Imago
  • 1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg Foto: Imago
  • FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin Foto: Imago
  • Arminia Bielefeld - Werder Bremen Foto: Imago
  • BFC Dynamo - VfL Bochum Foto: Imago
  • FK Pirmasens - Hamburger SV Foto: Imago
  • Bahlinger SC - 1. FC Heidenheim Foto: Imago
  • Hansa Rostock - TSG Hoffenheim Foto: Imago
  • SV Sandhausen - RB Leipzig Foto: Imago
  • Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli Foto: Imago
  • FV Illertissen - 1. FC Nürnberg Foto: Imago
  • SV Hemelingen - VfL Wolfsburg Foto: Imago
  • Energie Cottbus - Hannover 96 Foto: Imago
  • Sportfreunde Lotte - SC Freiburg Foto: Imago
  • VfB Lübeck - SV Darmstadt 98 Foto: Imago
  • FV Engers 07 - Eintracht Frankfurt Foto: Imago
  • FC Viktoria Köln - SC Paderborn 07 Foto: Imago
  • 1. FC Lok Leipzig - FC Schalke 04 Foto: Imago
  • BW Lohne - SpVgg Greuther Fürth Foto: Imago
  • SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln Foto: Imago
  • ZFC Meuselwitz - Karlsruher SC Foto: Imago
  • RSV Eintracht - 1. FC Kaiserslautern Foto: Imago
  • Atlas Delmenhorst - Borussia Mönchengladbach Foto: Imago
  • FC 08 Homburg - Holstein Kiel Foto: Imago
  • Hallescher FC - FC Augsburg Foto: Imago
  • SSV Ulm 1846 - SV Elversberg Foto: Imago
  • Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund Foto: IMAGO

Kategorien: DFB-Pokal

Autor: dfb

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