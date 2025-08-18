DFB-Pokal
Nur wenige Überraschungen: Die Bilder der ersten Pokalrunde
In der ersten Runde um den DFB-Pokal 2025/2026 sind 30 der 32 Partien gespielt - bisher gab es zwei Überraschungen. Die größte gelang Regionalligist FV Illertissen mit dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg. Auch Energie Cottbus aus der 3. Liga setzte sich gegen einen Zweitligisten durch - Hannover 96. Werder Bremen schied durch das 0:1 bei Arminia Bielefeld als einziger Bundesligist aus. Andere Favoriten machten es spannend: Der FC St. Pauli gewann erst im Elfmeterschießen bei Eintracht Norderstedt, der 1. FC Köln drehte das Spiel bei Jahn Regensburg erst tief in der Nachspielzeit. FK Pirmasens und Blau-Weiß Lohne forderten den Hamburger SV und Schalke 04 bis in die Verlängerung. DFB.de zeigt die besten Bilder aus Runde eins.
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
Das sind die zeitgenauen Ansetzungen der ersten Hauptrunde
Der DFB hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die erste DFB-Pokalrunde der Saison 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Vom 21. bis 24. August stehen 30 Begegnungen an, zwei weitere Partien folgen am 1. und 2. September.
Erste Pokalrunde: Osnabrück gegen Bayern, HEBC Hamburg gegen BVB
Die erste Runde im DFB-Pokal der Saison 2026/2027 ist ausgelost und hält einige interessante Partien bereit. "Losfee" Deniz Aytekin sorgte für das Highlightduell VfL Osnabrück gegen den FC Bayern München, HEBC Hamburg empfängt Borussia Dortmund.
Deniz Aytekin lost erste Pokalrunde aus
Kurz vor Beginn der WM wartet noch ein nationales Highlight. Heute (ab 18 Uhr, live in der ARD) lost Deniz Aytekin, der "DFB-Schiri des Jahres", im Fußballmuseum in Dortmund die Erstrundenpartien im DFB-Pokal 2026/2027 aus.