DFB-Pokal
Halbfinalspiele zeitgenau angesetzt
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat gemeinsam mit seinen TV‑Partnern die Ansetzungen für das Halbfinale im DFB-Pokal zeitgenau festgelegt. Aufgrund der ausgelosten Paarungen sowie der Terminierungen in den nationalen und internationalen Wettbewerben kann das ursprünglich vorgesehene Sendekonzept mit Spielen am Dienstag und Mittwoch nicht aufrechterhalten werden. Stattdessen finden die Partien nun am Mittwoch und Donnerstag statt.
Am Mittwoch, 22. April (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky), trifft Bayer 04 Leverkusen auf den FC Bayern München. Das zweite Halbfinale wird am Donnerstag, 23. April (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), zwischen dem VfB Stuttgart und SC Freiburg ausgetragen.
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Autor: se
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