Kane-Hattrick im Video: FC Bayern triumphiert im Pokalfinale 3:0 gegen Stuttgart

Mit einem lupenreinen Hattrick von Harry Kane hat Rekordsieger FC Bayern München das 83. DFB-Pokalfinale gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart mit 3:0 gewonnen und sich zum 21. Mal den Pokal gesichert. Kane traf in der zweiten Halbzeit dreifach (55./80./90.+2) und sicherte den Münchnern damit das Double. DFB.de zeigt die Highlights aus dem Berliner Olympiastadion im YouTube-Video.