DFB-Pokal

Kane-Hattrick im Video: FC Bayern triumphiert im Pokalfinale 3:0 gegen Stuttgart

24.05.2026
Drei Tore in der zweiten Halbzeit: Harry Kane schießt den FC Bayern zum Double Foto: Getty Images

Mit einem lupenreinen Hattrick von Harry Kane hat Rekordsieger FC Bayern München das 83. DFB-Pokalfinale gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart mit 3:0 gewonnen und sich zum 21. Mal den Pokal gesichert. Kane traf in der zweiten Halbzeit dreifach (55./80./90.+2) und sicherte den Münchnern damit das Double. DFB.de zeigt die Highlights aus dem Berliner Olympiastadion im YouTube-Video.

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Kategorien: DFB-Pokal

Autor: dfb

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