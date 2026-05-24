DFB-Pokal
Kane-Hattrick im Video: FC Bayern triumphiert im Pokalfinale 3:0 gegen Stuttgart
Mit einem lupenreinen Hattrick von Harry Kane hat Rekordsieger FC Bayern München das 83. DFB-Pokalfinale gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart mit 3:0 gewonnen und sich zum 21. Mal den Pokal gesichert. Kane traf in der zweiten Halbzeit dreifach (55./80./90.+2) und sicherte den Münchnern damit das Double. DFB.de zeigt die Highlights aus dem Berliner Olympiastadion im YouTube-Video.
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
Leon Goretzka: "Ich habe Gänsehautmomente gehabt"
Das Pokalfinale gegen Stuttgart (3:0) war für Leon Goretzka das letzte Spiel im Bayerntrikot – mit dem Sieg sicherten sich die Münchner das Double. Nach den Feierlichkeiten sprach Leon Goretzka über den Pokalsieg, seinen Abschied und die WM.
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Der FC Bayern München hat sich mit dem 3:0 (0:0) gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart zum 21. Mal zum DFB-Pokalsieger gekrönt. DFB.de hat die Stimmen zum Endspiel im Berliner Olympiastadion gesammelt.
VfB entthront: FC Bayern gewinnt zum 21. Mal den DFB-Pokal
Rekordsieger FC Bayern München hat das 83. DFB-Pokalfinale der Männer mit 3:0 (0:0) gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart gewonnen und sich zum 21. Mal den Titel gesichert. Harry Kane entschied das Spiel durch seinen Hattrick in der zweiten Halbzeit.