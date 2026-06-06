Erste Pokalrunde: Osnabrück gegen Bayern, HEBC Hamburg gegen BVB

Die erste Runde im DFB-Pokal der Saison 2026/2027 ist ausgelost und hält einige interessante Partien bereit. "Losfee" Deniz Aytekin sorgte, unterstützt von Ziehungsleiter und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, im Fußballmuseum in Dortmund für das Highlightduell VfL Osnabrück gegen den FC Bayern München, Oberligist HEBC Hamburg empfängt Borussia Dortmund. Der SC St. Tönis (gegen Eintracht Frankfurt), VfB Krieschow (gegen FSV Mainz 05) und Westfalia Rhynern (gegen Dynamo Dresden) messen sich gleich beim Pokaldebüt jeweils mit namhaften Gegnern.

Die erste DFB-Pokalrunde ist für den 21. bis 24. August 2026 angesetzt, Meister FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund sind wegen des Franz Beckenbauer Supercups erst am 1. oder 2. September 2026 im Einsatz. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 29. Mai 2027.

Die Partien der ersten Runde

2. Bundesliga - Bundesliga

Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin

FC Energie Cottbus - FC Augsburg

VfL Osnabrück - FC Bayern München

2. Bundesliga - 2. Bundesliga

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum

3. Liga - Bundesliga

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen

MSV Duisburg - SV Elversberg

SC Verl - Hamburger SV

FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Würzburger Kickers - 1. FC Köln

3. Liga - 2. Bundesliga

Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli

SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld

Preußen Münster - Karlsruher SC

1. FC Saarbrücken - Hertha BSC

FC Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern

Regionalliga - Bundesliga

FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim

SV Eintracht Trier - RB Leipzig

Hallescher FC - FC Schalke 04

1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn 07

Regionalliga - 2. Bundesliga

SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim

FC Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 98

TSV 1860 München - Holstein Kiel

SV Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden

VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg

Oberliga - Bundesliga

SC St. Tönis 1910 - Eintracht Frankfurt

Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club - Borussia Dortmund

TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach

VfB Krieschow - FSV Mainz 05

Lüneburger SK Hansa - Werder Bremen

Oberliga - 2. Bundesliga

SV Hemelingen - Hannover 96

Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg