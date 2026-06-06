DFB-Pokal
Erste Pokalrunde: Osnabrück gegen Bayern, HEBC Hamburg gegen BVB
Die erste Runde im DFB-Pokal der Saison 2026/2027 ist ausgelost und hält einige interessante Partien bereit. "Losfee" Deniz Aytekin sorgte, unterstützt von Ziehungsleiter und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, im Fußballmuseum in Dortmund für das Highlightduell VfL Osnabrück gegen den FC Bayern München, Oberligist HEBC Hamburg empfängt Borussia Dortmund. Der SC St. Tönis (gegen Eintracht Frankfurt), VfB Krieschow (gegen FSV Mainz 05) und Westfalia Rhynern (gegen Dynamo Dresden) messen sich gleich beim Pokaldebüt jeweils mit namhaften Gegnern.
Die erste DFB-Pokalrunde ist für den 21. bis 24. August 2026 angesetzt, Meister FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund sind wegen des Franz Beckenbauer Supercups erst am 1. oder 2. September 2026 im Einsatz. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 29. Mai 2027.
Die Partien der ersten Runde
2. Bundesliga - Bundesliga
Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin
FC Energie Cottbus - FC Augsburg
VfL Osnabrück - FC Bayern München
2. Bundesliga - 2. Bundesliga
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
3. Liga - Bundesliga
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen
MSV Duisburg - SV Elversberg
SC Verl - Hamburger SV
FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart
Würzburger Kickers - 1. FC Köln
3. Liga - 2. Bundesliga
Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli
SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld
Preußen Münster - Karlsruher SC
1. FC Saarbrücken - Hertha BSC
FC Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg
SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern
Regionalliga - Bundesliga
FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim
SV Eintracht Trier - RB Leipzig
Hallescher FC - FC Schalke 04
1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn 07
Regionalliga - 2. Bundesliga
SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim
FC Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 98
TSV 1860 München - Holstein Kiel
SV Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden
VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg
Oberliga - Bundesliga
SC St. Tönis 1910 - Eintracht Frankfurt
Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club - Borussia Dortmund
TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach
VfB Krieschow - FSV Mainz 05
Lüneburger SK Hansa - Werder Bremen
Oberliga - 2. Bundesliga
SV Hemelingen - Hannover 96
Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
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