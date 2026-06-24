Das sind die zeitgenauen Ansetzungen der ersten Hauptrunde

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die erste DFB-Pokalrunde der Saison 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Vom 21. bis 24. August stehen 30 Begegnungen an, zwei weitere Partien folgen am 1. und 2. September. Das ZDF überträgt am Freitag, 21. August (ab 20.45 Uhr), das Duell zwischen Drittligist Hansa Rostock und Pokalfinalist VfB Stuttgart live, die ARD am Montag, 24. August (ab 20.45 Uhr), die Partie zwischen Regionalligist Hallescher FC und Bundesligaaufsteiger FC Schalke 04. Sky zeigt wie gewohnt alle 32 Partien der ersten DFB-Pokalrunde live.

Eröffnet wird die erste Hauptrunde am Freitag, 21. August (ab 18 Uhr), mit drei Spielen: Drittligist SC Preußen Münster empfängt Zweitligist Karlsruher SC, Drittligist SV Waldhof Mannheim trifft auf Zweitligist 1. FC Kaiserslautern und Oberligist SC St. Tönis 1911/20 fordert Bundesligist Eintracht Frankfurt heraus.

Die erste Runde beschließen die beiden Supercup-Teilnehmer: Da sich der Franz Beckenbauer Supercup zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und Doublesieger FC Bayern München am 22. August mit der ersten DFB-Pokalrunde überschneidet, steigen beide Mannschaften erst Anfang September in den Wettbewerb ein. Am Dienstag, 1. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL und Sky), empfängt Oberligist HEBC Hamburg den BVB. Am Mittwoch, 2. September (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), trifft Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück auf DFB-Rekordpokalsieger FC Bayern.

Erste Pokalrunde 2026/2027

Freitag, 21. August 2026

SC Preußen Münster - Karlsruher SC (18 Uhr)

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern (18 Uhr)

SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt (18 Uhr)

F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart (20.45 Uhr)

Samstag, 22. August 2026

FC Energie Cottbus - FC Augsburg (13 Uhr)

SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen (13 Uhr)

FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr)

FC Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr)

1. FC Saarbrücken - Hertha BSC (15.30 Uhr)

MSV Duisburg - SV Elversberg (15.30 Uhr)

Lüneburger SK Hansa – SV Werder Bremen (15.30 Uhr)

SV Hemelingen - Hannover 96 (15.30 Uhr)

SG Sonnenhof Großaspach - DSC Arminia Bielefeld (18 Uhr)

TSV 1860 München - Holstein Kiel (18 Uhr)

SV Eintracht Trier - RB Leipzig (18 Uhr)

Sonntag, 23. August 2026

SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim (13 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum (13 Uhr)

SV Westfalia Rhynern - SG Dynamo Dresden (15.30 Uhr)

TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr)

Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr)

Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg (15.30 Uhr)

VfB 1921 Krieschow - 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr)

FC Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 98 (15.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg (18 Uhr)

1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn (18 Uhr)

Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli (18 Uhr)

Montag, 24. August 2026

VSG Altglienicke Berlin - VfL Wolfsburg (18 Uhr)

SC Verl - Hamburger SV (18 Uhr)

FC Würzburger Kickers - 1. FC Köln (18 Uhr)

Hallescher FC - FC Schalke 04 (20.45 Uhr)

Dienstag, 1. September 2026

HEBC Hamburg - Borussia Dortmund (20.45 Uhr)

Mittwoch, 2. September 2026

VfL Osnabrück - FC Bayern München (20.45 Uhr)