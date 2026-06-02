DFB-Pokal
Deniz Aytekin lost erste Pokalrunde aus
Kurz vor Beginn der WM in den USA, Kanada und Mexiko wartet noch ein nationales Highlight: Am Samstag (ab 18 Uhr, live in der ARD) werden im Fußballmuseum in Dortmund die Erstrundenpartien im DFB-Pokal der Saison 2026/2027 ausgelost. Als "Losfee" fungiert Deniz Aytekin, frisch gewählter "DFB-Schiri des Jahres", der seine DFB-Karriere nach der abgelaufenen Spielzeit beendet hat. Als Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth dabei, moderiert wird die Sendung von Malte Völz.
Die erste DFB-Pokalrunde ist für den 21. bis 24. August 2026 angesetzt, Meister FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund sind wegen des Franz Beckenbauer Supercups erst am 1. oder 2. September 2026 im Einsatz. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 29. Mai 2027.
Kategorien: DFB-Pokal, Schiedsrichter
Autor: dfb
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