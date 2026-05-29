Für die Mannschaften sind die meisten Entscheidungen bereits gefallen, am Saisonende geht es aber auch für die Unparteiischen um die Spielklassen für die kommende Spielzeit.

Die Sportliche Leitung der DFB Schiri GmbH hat nun die Kaderplanung der Elite-Schiedsrichter*innen für die Saison 2026/2027 abgeschlossen und somit die Einteilung der Referees in den einzelnen Profiligen festgelegt. Hier sind die wichtigsten Änderungen.

Bundesliga

Mit Dr. Max Burda und Richard Hempel schaffen zwei Schiedsrichter den Sprung in die Bundesliga. Da mit Deniz Aytekin, Patrick Ittrich, Frank Willenborg und Tobias Welz vier erfahrene Referees im Sommer ihre Karriere auf dem Rasen beenden, wird das Team in der höchsten deutschen Spielklasse von 24 auf 22 verkleinert. "Davon erhoffen wir uns in erster Linie mehr Einsätze und somit mehr Spielpraxis für die einzelnen Schiedsrichter", begründet Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH.

Als Assistenten rücken Steven Greif und Julius Martenstein für Mark Borsch, Thomas Gorniak und Christian Leicher in die Bundesliga nach.

2. Bundesliga

Cristian Ballweg, Justin Hasmann und Felix Weller konnten die Verantwortlichen mit ihren Leistungen in der 3. Liga so sehr überzeugen, dass sie nun in die 2. Bundesliga aufsteigen. Dr. Robert Kampka und Patrick Alt scheiden als Schiedsrichter aus, bleiben dem DFB aber als Video-Assistenten erhalten.

Neu auf der Liste der Assistenten sind Daniel Bartnitzki, Nico Fuchs, Roy Dingler und Luca Jürgensen, sie ersetzen hier Marcel Gasteier, Dominik Jolk und Stefan Zielsdorf.

3. Liga

Aus der Regionalliga in die 3. Liga kommen Max Kluge, Maximilian Lotz, Luca Sambill, Henry Schröder und Franziska Wildfeuer. Daniel Bartnitzki, Nico Fuchs und Luca Jürgensen spezialisieren sich in der Rolle als Assistent.

VAR

Patrick Alt, Dr. Robert Kampka und Tobias Welz wechseln vom Rasen an die Bildschirme und werden künftig als Video-Assistenten fungieren. Somit gehen zwölf spezialisierte Video-Assistenten in die neue Saison. Arno Blos und Holger Henschel scheiden hingegen als Assistenten der Video-Assistenten aus.

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Auch der DFB-Schiedsrichterausschuss hat seine Personalentscheidungen für die nächste Saison getroffen. Daniela Kottmann steigt in die höchste Frauen-Spielklasse auf und ersetzt dort Dr. Riem Hussein nach deren Karriereende auf dem Platz.

Jannika Balzer, Simone Hoffmann und Lina Schlender sind neu auf der Liste der Assistent*innen und ersetzen Jennifer Mangold sowie Sonja Reßler.

2. Frauen-Bundesliga

Hier gibt es gleich fünf neue Gesichter: Sandra Gasch, Michelle Gottdang, Thao-Quyen Nguyen, Klara Sauer und Jette Wolf dürfen ihren Aufstieg als Schiedsrichterinnen bejubeln. Lena Holland, Alessia Jochum, Amelie Lainka und Katharina Linke scheiden aus.

Knut Kircher sagt: "Ich gratuliere allen Unparteiischen, die das Vertrauen für eine höhere Spielklasse ausgesprochen bekommen haben, aber auch denjenigen, die das Niveau ihrer Liga halten konnten. Spezialisierungen in bestimmten Rollen gehören seit Jahren zu unserer strategischen Kaderplanung und sind mit vielen Gesprächen innerhalb der Sportlichen Leitung, aber auch mit den Aktiven selbst verbunden. Wir sind überzeugt davon, mit einer starken Aufstellung in die nächste Saison starten zu können."