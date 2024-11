// Schiedsrichter

Felix Zwayer pfeift Italien gegen Albanien

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer wird bereits am zweiten EM-Tag seine Premiere feiern. Der 43 Jahre alte Berliner kommt am Samstag (ab 21 Uhr) in der Vorrundenpartie zwischen Titelverteidiger Italien und Albanien in Dortmund zum Einsatz.