Kommt der*die Unparteiische zum Entschluss, dass ein Vorfall den genannten Kriterien entspricht, löst er*sie den Drei-Stufen-Plan aus. Der Plan wird unabhängig vom verursachenden Fanlager angewendet. Das heißt: Jede Stufe wird nur einmal angewendet. Die Umsetzung erfolgt in folgenden Stufen:

Stufe 1: Wenn der*die Unparteiische einen Vorfall bemerkt oder darüber informiert wird, unterbricht er*sie das Spiel und veranlasst eine Lautsprecherdurchsage, mit der das Publikum aufgefordert wird, das Verhalten sofort zu unterlassen. Im Falle eines*einer spielbeteiligten Betroffenen spricht der*die Unparteiische die Person direkt an und erkundigt sich nach deren Befinden. Der Wiederanpfiff erfolgt erst nach der Stadiondurchsage und der Beendigung des Verhaltens.

Stufe 2: Wird das diskriminierende Verhalten oder die personifizierte Gewaltandrohung nach Wiederaufnahme des Spiels fortgesetzt, unterbricht der*die Unparteiische das Spiel für einen angemessenen Zeitraum (z.B. 5 bis 10 Minuten) und fordert die Teams auf, für diesen Zeitraum in die Umkleidekabinen zu gehen.

Es wird eine weitere Lautsprecheransage veranlasst.

Stufe 3: Wird das diskriminierende Verhalten oder die personifizierte Gewaltandrohung nach Wiederaufnahme des Spiels erneut fortgesetzt, kann der*die Unparteiische das Spiel als letzte Möglichkeit endgültig abbrechen.