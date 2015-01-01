Bei sogenannten faktischen Entscheidungen ist grundsätzlich kein On-Field-Review durch den Schiedsrichter bzw. die Schiedsrichterin vorgesehen. Faktische Entscheidungen sind jene (messbaren) „Schwarz-weiß-Fälle“, bei denen es keinen Interpretationsspielraum gibt. Das betrifft z. B. Abseitsstellungen und die Frage, ob ein strafbarer Körperkontakt bzw. ein strafbares Handspiel innerhalb oder außerhalb des Strafraums stattgefunden hat. Auch die Frage, ob der Ball vor einer Torerzielung eine Begrenzungslinie des Spielfeldes überschritten hatte und damit aus dem Spiel war, gehört zu den faktischen Entscheidungen. In diesen Fällen genügt in aller Regel die Information durch den VAR, die der Schiedsrichter bzw. die Schiedsrichterin anschließend übernimmt.



Davon zu unterscheiden sind nicht faktische Entscheidungen, dazu zählt beispielsweise die Bewertung von Zweikämpfen und Handspielen oder auch die Frage nach einer persönlichen Strafe. Hier gibt es häufig einen Interpretationsspielraum bei der Regelauslegung. Das bedeutet: Wenn der VAR bei der Überprüfung einer Entscheidung zu dem Ergebnis kommt, dass der Schiedsrichter bzw. die Schiedsrichterin in solchen Fällen einen klaren und offensichtlichen Fehler begangen oder einen schwerwiegenden Vorfall übersehen hat, dann empfiehlt er ein On-Field-Review. Folgt der Schiedsrichter bzw. die Schiedsrichterin dieser Empfehlung, dann schaut er bzw. sie sich die betreffende Szene selbst am Monitor an und trifft anschließend die finale Entscheidung.