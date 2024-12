Badstübner und Jöllenbeck neu auf FIFA-Liste

Der Fußball-Weltverband FIFA ist den Meldungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gefolgt und hat die Änderungen im Schiedsrichterbereich auf internationaler Ebene für das Jahr 2025 bestätigt. Bei den Männern gibt es mehrere Änderungen, im Frauenbereich nur eine.

Die DFB-Schiedsrichter Florian Badstübner und Dr. Matthias Jöllenbeck werden künftig auch international zum Einsatz kommen. Das hat der Weltverband mitgeteilt. Badstübner und Jöllenbeck ersetzen dabei die langjährigen FIFA-Referees Bastian Dankert und Christian Dingert, die jedoch auf der Liste der Video-Assistenten verbleiben.

"Starke Impulse mit neuen Schiedsrichtern setzen"

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, ist von den neuen Schiedsrichtern auf der FIFA-Liste überzeugt: "Herzlichen Dank an Bastian und Christian für die jahrelange erfolgreiche Tätigkeit als Schiedsrichter auf der internationalen Liste. Erst zuletzt haben sie in ihren Nations-League-Spielen gezeigt, dass sie in Sachen Know-how beim Spielmanagement zu den Besten in Deutschland zählen. Nichtsdestotrotz gilt es, auch mit neuen leistungsstarken Schiedsrichtern starke Impulse auf internationaler Ebene zu setzen. Das tun wir mit zwei sehr guten Bundesliga-Schiedsrichtern, die in den vergangenen Jahren gezeigt haben, dass sie die notwendigen Werkzeuge mitbringen, um auch auf der FIFA-Liste ihren Weg zu gehen. Alles Gute den beiden sowie allen anderen neuen Nominierten und den Bestätigten für das internationale Jahr 2025!"

Zudem sind die Schiedsrichterassistenten Christof Günsch und Sven Waschitzki-Günther neu auf der Liste des Weltverbandes. Sie ersetzen Stefan Lupp und Marco Achmüller. Auf der Liste der Video-Assistenten der FIFA sind nun Pascal Müller und Benjamin Brand neu hinzugekommen. Bei den Futsal-Schiris ist Sven Schreiber jetzt auch international tätig.

"Ich möchte mich bei Marco Achmüller und Stefan Lupp für die gezeigten Leistungen auf internationaler Ebene bedanken“, so Kircher. „Beide zeigten nicht zuletzt bei der EURO 2024 in Deutschland, dass sie Experten auf ihrem Gebiet sind. Auch was die Nachfolge im Bereich der Assistenten angeht, blicken wir mit Freude in die Zukunft und wünschen Christof Günsch und Sven Waschitzki-Günther sowie den Video-Assistenten Benjamin Brand und Pascal Müller viel Erfolg!"

"Bergmann hat sich sehr gut entwickelt"

Bei den Frauen gibt es im kommenden Jahr eine Veränderung auf der FIFA-Liste: Sina Diekmann wird sich künftig auf die Tätigkeit als Schiedsrichterin in der Google Pixel Frauen-Bundesliga fokussieren und daher als Assistentin auf FIFA-Ebene ausscheiden. Neu auf der Assistentinnen-Liste 2025 ist Jessica Bergmann.

Christine Baitinger, Sportliche Leiterin der DFB-Schiedsrichterinnen, freut sich für die 30-Jährige: "Jessica Bergmann ist seit mehreren Jahren in der Google Pixel Frauen-Bundesliga als Assistentin im Einsatz und hat sich in dieser Aufgabe sehr gut entwickelt. Auch internationale Luft durfte sie bei einigen Spielen im vergangenen Jahr schon schnuppern und konnte dabei überzeugen. Die Nominierung für die FIFA-Liste 2025 hat sie sich durch konstante Leistungen verdient, wir wünschen ihr nun viel Erfolg bei den weiteren nationalen und internationalen Einsätzen."

Die Meldung der internationalen Unparteiischen für die FIFA-Liste erfolgt jährlich durch die Nationalverbände, in diesem Fall durch den Deutschen Fußball-Bund. Nachdem das DFB-Präsidium dem Vorschlag der Sportlichen Leitung der Elite-Schiedsrichter und des Schiedsrichter-Ausschusses bereits zugestimmt hatte, hat nun auch die FIFA die Liste für 2025 offiziell bestätigt. Der DFB stellt 2025 damit 15 FIFA-Schiedsrichter*innen, 16 Assistent*innen, 14 Video-Offizielle sowie drei Futsal- und vier Beach-Soccer-Schiedsrichter*innen.