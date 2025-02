Die Elite-Referees des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trauern um den ehemaligen Schiedsrichter-Chef Volker Roth und werden zum Gedenken an ihn am nächsten Spieltag mit Trauerflor auflaufen.

Am vergangenen Montag ist Volker Roth im Alter von 83 Jahren gestorben. Anlässlich des Todes des langjährigen Vorsitzenden des DFB-Schiedsrichterausschusses werden die Unparteiischen während ihrer Spielleitungen am kommenden Wochenende schwarze Armbinden als Zeichen der Trauer tragen. Dies betrifft alle Schiedsrichter, Assistenten und Vierten Offiziellen auf den Plätzen der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga.

Brych: "Das hat mich sehr getroffen"

Die Aktiven haben bestürzt auf die Nachricht reagiert: "Das hat mich sehr getroffen, mir tut das wahnsinnig leid", sagt Bundesliga-Schiedsrichter Dr. Felix Brych, der bereits seit 1999 auf DFB-Ebene pfeift und somit für einen großen und wichtigen Teil seiner Laufbahn unter Volker Roths Verantwortung stand. "Ich habe viele positive Erinnerungen an Volker, und diese Erinnerungen werden immer bleiben."

Die gesamte Schiri-Familie ist in Gedanken bei Roths Hinterbliebenen und Freunden.

