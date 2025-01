FAQ zum Pilotprojekt: Durchsage von Schiedsrichter-Entscheidungen

Schiedsrichter

Schiedsrichter-Durchsagen im Stadion: Pilotprojekt startet am Wochenende

Mehr Transparenz von Schiedsrichter-Entscheidungen - mit diesem Ziel startet am Wochenende in der Bundesliga und 2. Bundesliga am 20. Spieltag in insgesamt neun Stadien ein Pilotprojekt zur Durchsage von Entscheidungen der Unparteiischen.