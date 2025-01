Schiedsrichter-Durchsagen im Stadion: Pilotprojekt startet am Wochenende

Mehr Transparenz von Schiedsrichter-Entscheidungen - mit diesem Ziel startet in der Bundesliga und der 2. Bundesliga am 20. Spieltag ein Pilotprojekt zur Durchsage von Entscheidungen der Unparteiischen im Stadion.

In insgesamt neun Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga werden die Schiedsrichter künftig ihre Entscheidungen in bestimmten Situationen auf dem Spielfeld via Stadionlautsprecher bekanntgeben. Das Pilotprojekt, das von der DFL-Kommission Fußball initiiert und in enger Abstimmung von DFB Schiri GmbH und DFL vorangetrieben wurde, startet am kommenden Wochenende bei fünf Partien.

Schiri-Durchsage über Stadionlautsprecher zu hören

Der Schiedsrichter wird dabei immer dann zum Publikum sprechen, wenn er zur Überprüfung einer Entscheidung am Monitor in der Review Area am Spielfeldrand war - oder wenn er eine Entscheidung auf Hinweis des Video-Assistenten ändert. Die Durchsage erfolgt über das Mikrofon des Schiedsrichter-Headsets und wird über die Stadionlautsprecher zu hören sein. Dabei wird der Unparteiische die Zuschauer informieren, welche Spielszene überprüft wurde, zu welchem Ergebnis die Überprüfung geführt hat und wie die endgültige Entscheidung lautet. Die Bekanntgabe wird auch in die Liveübertragung der Medienpartner integriert.

Dieses international "Public Announcement" genannte Vorgehen wird zunächst an ausgewählten Standorten der Bundesliga und 2. Bundesliga getestet. Folgende Klubs haben sich freiwillig bereiterklärt, an der Testphase teilzunehmen: FC Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig, Fortuna Düsseldorf, SpVgg Greuther Fürth, FC St. Pauli. Am 20. Spieltag der Bundesliga und der 2. Bundesliga wird das Projekt also erstmals bei folgenden Partien getestet:

Fortuna Düsseldorf – SSV Ulm 1846 Fußball (Samstag, 1. Februar, 13 Uhr)

FC Bayern München – Holstein Kiel (Samstag, 1. Februar, 15.30 Uhr)

FC St. Pauli – FC Augsburg (Samstag, 1. Februar, 15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg (Sonntag, 2. Februar, 15.30 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen – TSG Hoffenheim (Sonntag, 2. Februar, 17.30 Uhr)

"Entscheidungen im Stadion transparenter machen"

Knut Kircher, Geschäftsführer DFB Schiri GmbH: "Trotz all der kontroversen Diskussionen um den Video-Assistenten wollen wir zusammen mit der DFL und deren Klubs weiter dazu beitragen, die Entscheidungen der Schiedsrichter im Stadion transparenter zu machen. Wir sehen im 'Public Announcement' einen ersten klaren Schritt zu mehr Aufklärung und haben mit unseren Unparteiischen die Abläufe gewissenhaft trainiert. Deshalb sind wir zuversichtlich, dieses neue Vorgehen erfolgreich begleiten zu können, auch wenn es anfänglich ungewohnt sein wird."

Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Spielbetrieb & Fans: "Mit dieser Testphase wollen wir insbesondere die Transparenz bei Schiedsrichter-Entscheidungen weiter erhöhen und für mehr Verständnis bei den Fans sorgen. Zuschauerinnen und Zuschauer werden im Stadion und vor den Bildschirmen einen tieferen Einblick in die Entscheidungsfindung des Unparteiischen nach einer Intervention des Video-Assistenten erhalten. Die DFL-Kommission Fußball und die DFB Schiri GmbH haben hier zusammen ein wichtiges Projekt ausgearbeitet."