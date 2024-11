"Riesige Vorfreude" bei Schiedsrichter Robin Braun

Dr. Robin Braun leitet am Sonntag (ab 17.30 Uhr, live bei DAZN) die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC St. Pauli. Für ihn ist es das zweite Bundesligaspiel als Schiedsrichter - und anders als bei seinem Debüt kann er sich diesmal mehrere Tage lang auf den Einsatz vorbereiten.

Es ist durchaus ungewöhnlich, dass ein Unparteiischer bereits Erfahrungen in einer höheren Spielklasse gesammelt hat, bevor er zum ersten Mal offiziell in dieser Liga angesetzt wird. Doch auf Robin Braun trifft das zu. Denn am 22. April 2023 war er bei der Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln ursprünglich als Vierter Offizieller vorgesehen, musste dann aber kurzfristig auf dem Feld einspringen, weil DFB-Schiri Benjamin Brand vor Anpfiff des Spiels ausgefallen war.

Braun: "Die Anspannung steigt"

Jetzt - mehr als eineinhalb Jahre später - kommt der 28 Jahre alte Jurist quasi zur zweiten Premiere in der höchsten deutschen Spielklasse. "Der Unterschied ist, dass ich diesmal schon bei der Anreise weiß, dass ich das Spiel leiten werde", sagt Braun.

Der Wuppertaler, der seit 2021 in der 2. Bundesliga pfeift, freut sich auf die nächste Herausforderung: "Als ich von der Ansetzung erfahren habe, gingen ganz viele Gefühle durch meinen Körper. In erster Linie Dankbarkeit, diese Chance aufgrund der bisherigen Leistungen mit meinem Team zu bekommen. Und mittlerweile blicke ich der Partie am Sonntag mit riesiger Vorfreude entgegen. Ehrlich gesagt, steigt auch etwas die Anspannung. Aber ich denke, dass es mir hilft, dass ich damals ins kalte Wasser springen musste und schon erste Erfahrungen in der Bundesliga sammeln konnte."

"Robin hat uns mit starken Leistungen überzeugt"

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation, sieht es als Aufgabe der DFB Schiri GmbH, talentierte Referees an die höchsten Ligen heranzuführen. "Robin hat die Sportliche Leitung mit seinen starken Leistungen in der laufenden Saison überzeugt", begründet Kircher die Entscheidung. "Wir trauen es ihm daher zu, nun auch eine Bundesligapartie zu leiten."

Unterstützt wird Dr. Robin Braun an den Seitenlinien von Dr. Martin Thomsen und Asmir Osmanagic, der damit ebenfalls zu seinem ersten Bundesligaeinsatz kommt. Der Vierte Offizielle ist Patrick Alt, als Video-Assistenten fungieren Günter Perl und Eduard Beitinger.