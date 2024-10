Bei der Begegnung zwischen dem VfL Bochum und VfL Wolfsburg kommt es zu einer Premiere: Dr. Max Burda leitet am Samstag (ab 15.30 Uhr, live bei Sky) sein erstes Bundesligaspiel.

Der DFB-Schiedsrichter ist bereit für die Kulisse im Stadion an der Castroper Straße und sagt: "Ich bin voller Vorfreude auf die Partie am Samstag und habe mich sehr über die Ansetzung und die damit verbundene Wertschätzung gefreut. Wir wollen als Team an die vergangenen Wochen anknüpfen, eine gute Leistung abliefern und zeigen, dass wir Bundesligaspiele leiten können."

Der 35 Jahre alte Jurist aus Berlin hat in dieser Saison bislang vier Partien der 2. Bundesliga geleitet, darunter das Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Köln und Hamburger SV. Er hat bereits Erfahrungen bei insgesamt 30 Einsätzen in der 2. Bundesliga, 47 Spielen in der 3. Liga sowie drei Begegnungen im DFB-Pokal gesammelt.

"Talente an höchste Ligen heranführen"

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation, erklärt die Ansetzung so: "Unsere Aufgabe ist es, talentierte Unparteiische an die höchsten Ligen heranzuführen. Max Burda hat sich mit seinen guten Leistungen in den vergangenen Monaten das Vertrauen der Sportlichen Leitung erarbeitet und sich diesen Spielauftrag in der Bundesliga somit absolut verdient."

Unterstützt wird Dr. Max Burda bei seinem Debüt an den Seitenlinien von Christian Dietz und Eric Müller, der Vierte Offizielle ist Richard Hempel. Als Video-Assistenten sind Dr. Matthias Jöllenbeck und Frederick Assmuth im Einsatz.