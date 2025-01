Eine Woche lang haben sich die Elite-Referees in Lagos an der portugiesischen Algarve auf die kommende Rückrunde vorbereitet. Am Wintertrainingslager nahmen die Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten der Bundesliga sowie die Schiedsrichter der 2. Bundesliga und die Video-Assistent*innen teil. Die Maßnahme war gleichzeitig der sportliche Auftakt der Unparteiischen in das Fußball-Jahr 2025, bevor die Bundesliga am Freitag (10. Januar) wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen wird.

Die mehr als 80 Aktiven fanden an der südportugiesischen Küste bei milden Temperaturen Topbedingungen vor. Sieben Tage lang feilten sie unter anderem mit Kraftübungen, intensiven Trainingseinheiten auf dem Rasen und Yoga an ihrer Fitness. Aber auch die Theorie und gemeinsame Diskussionen – beispielsweise über die bisherige Anwendung des in dieser Saison neuen Kapitänsdialogs - kamen nicht zu kurz.

So standen neben Regeltests auch Workshops auf dem Programm, die zum Beispiel die Positionierung der Schiedsrichter während der Partie behandelten oder die Spielvorbereitung thematisierten. Zudem bereiteten sich die Schiedsrichter beim „Public Announcement“-Training auf eine mögliche Testphase von Durchsagen über die Stadionlautsprecher nach VAR-Interventionen vor.

"Wir konnten uns wieder bestens vorbereiten"

Darüber hinaus erhielten die Referees durch Diplom-Psychologe Dr. Christian Heiss ein Mentaltraining und von Business-Coach Daniela Fink einige Impulse zur eigenen Leistungssteigerung und der Bedeutung von „High Performing Teams“. Abgerundet wurde das Trainingslager von Teambuilding-Maßnahmen wie einer Jeep-Safari.

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, zieht ein positives Fazit: "Wir konnten uns hier wieder bestens vorbereiten. Die Schiedsrichter sind maximal motiviert und können nun in die zweite Saisonhälfte starten." Auch die Sportlichen Leiter Peter Sippel (Bundesliga), Rainer Werthmann (2. Bundesliga), Jan-Hendrik Salver (Assistenten) sowie Dr. Jochen Drees (Video-Assistenten) zeigen sich zufrieden und sehen ihre jeweiligen Gruppen als gestärkt, sowohl fachlich als auch körperlich. Im Laufe der sieben Tage wurde vor allem eine Kernbotschaft immer wieder betont: "Mein Spiel, meine Entscheidung". Damit soll der im Sommer vor Saisonbeginn vorgegebene Kurs, die Anzahl der VAR-Eingriffe möglichst gering zu halten, weiter fortgesetzt werden.

In Portugal wurden zudem zwei für das deutsche Schiedsrichterwesen wichtige Personen verabschiedet. Zum einen beendete Assistent Norbert Grudzinski nach 85 Partien als Schiedsrichter in der 2. Bundesliga und 262 Bundesligaeinsätzen an der Linie seine Karriere. Zum anderen wurde der ehemalige Geschäftsführer Lutz Michael Fröhlich von den Aktiven in seinen verdienten Ruhestand verabschiedet.