Frauen-Bundesliga: Spielwiederholung? Leverkusen legt Berufung ein

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Starker Saisonstart: Hoher Zuspruch und Hochspannung

Nach sieben Spieltagen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga zieht DFB.de ein erstes Zwischenfazit. Ergebnis: Die höchste deutsche Frauen-Spielklasse ist sportlich so spannend wie selten und der positive Trend bei den Zuschauer*innenzahlen hält an.