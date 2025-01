Für alle Wettbewerbe bereit

Die zweite Saisonhälfte kann kommen. Während die Profi-Wettbewerbe der Männer schon wieder laufen, stehen die Frauen-Bundesliga und die meisten Amateurklassen in den Startlöchern. Wir blicken auf die Vorbereitung in intensiven Winter-Trainingslagern der DFB-Schiris zurück.

Vom 2. bis zum 8. Januar haben sich die Elite-Referees in Lagos an der portugiesischen Algarve auf die Rückrunde vorbereitet. Am Wintertrainingslager nahmen die Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten der Bundesliga sowie die Schiedsrichter der 2. Bundesliga und die Video-Assistent*innen teil.

Die mehr als 80 Aktiven fanden bei milden Temperaturen Topbedingungen vor. Sieben Tage lang feilten sie unter anderem mit Kraftübungen, intensiven Trainingseinheiten auf dem Rasen und Yoga an ihrer Fitness. Aber auch die Theorie und gemeinsame Diskussionen - beispielsweise über die bisherige Anwendung des in dieser Saison neuen Kapitänsdialogs - kamen nicht zu kurz. So standen neben Regeltests auch Workshops auf dem Programm, die zum Beispiel die Positionierung der Schiedsrichter während der Partie behandelten oder die Spielvorbereitung thematisierten.

Darüber hinaus erhielten die Referees durch Diplom-Psychologe Dr. Christian Heiss ein Mentaltraining und von Business-Coach Daniela Fink einige Impulse zur eigenen Leistungssteigerung und der Bedeutung von "High Performing Teams". Abgerundet wurde das Trainingslager von Teambuilding-Maßnahmen wie einer Jeep-Safari.

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, zieht ein positives Fazit: "Wir konnten uns hier wieder bestens vorbereiten. Die Schiedsrichter sind maximal motiviert und können nun in die zweite Saisonhälfte starten."

Die Assistenten der 2. Bundesliga hatten ihr Trainingslager gemeinsam mit den Schiedsrichter*innen der 3. Liga vom 10. bis 13. Januar im SportCentrum Kaiserau in Kamen. Highlight des Programms: ein konstruktiver Austausch mit verschiedenen Trainern der 3. Liga, bei dem es vor allem um gegenseitigen Respekt im Umgang miteinander ging.

Frauen-Bundesliga

Die Schiedsrichter*innen und Assistent*innen der Google Pixel Frauen-Bundesliga trafen sich ebenfalls vom 10. bis 13. Januar, um sich am DFB-Campus in Frankfurt am Main auf die Rückrunde vorzubereiten.

Unter der Leitung von Silke Rottenberg, der Torwarttrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, lag ein besonderer Schwerpunkt auf den speziellen Aspekten des Torwartspiels. Rottenberg teilte ihre umfangreiche Erfahrung und Expertise mit den Schiedsrichter*innen und gewährte ihnen Einblicke in die Herausforderungen und Techniken, die mit der Position der Torhüter*innen verbunden sind.

Ein weiteres Highlight des Trainingslagers war der Besuch von Patrick Nahstoll, einem Piloten, der faszinierende Einblicke in die essenzielle und klare Kommunikation an Land und zur Luft gab. Nahstoll übertrug diese Konzepte auf die Kommunikation innerhalb des Schiedsrichter*innen-Teams auf dem Fußballplatz und gab wertvolle Impulse für die Verbesserung der Teamkommunikation.

Zudem referierte Dr. Ulrich Schneider über Infektionen und die richtige Rückkehr in den Wettbewerb ("Return to Competition"), um sicherzustellen, dass gesundheitliche Herausforderungen und Training für die sportlichen Leistungen bestmöglich bewältigt werden können.

Auch die Fitness der Schiedsrichter*innen wurde durch DFB-Fitnesscoach Nils Brendel begleitet, der die Schiedsrichter*innen während der gesamten drei Tage mit gezielten Fitnesseinheiten optimal auf die Rückrunde einstellte. Zusätzlich vertieften Sabine Rohleder und Sonja Wunderle das Thema Aktivierung und Verletzungsprävention, um die Schiedsrichterinnen physisch optimal auf die bevorstehenden Spiele vorzubereiten.

Junioren-Nachwuchsligen

Nur eine Woche später begannen auch die Schiedsrichter der Junioren-Nachwuchsligen mit ihren intensiven Vorbereitungen auf die Hauptrunde in den beiden Nachwuchsligen der U17 und U19. Auch hier lag ein starker Fokus auf der Fitness, die ebenfalls unter der Anleitung von Nils Brendel trainiert wurde, und dem Torwartspiel.

Marc Ziegler, DFB-Torwartkoordinator und ehemaliger Bundesliga-Profi, bot exklusive Einblicke in die Torwartausbildung des DFB, brachte eine Vielzahl von Videoszenen mit und sorgte für eine intensiv Diskussion des Torwartspiels. Diese Einblicke gaben nicht nur den den Schiedsrichtern neue Impulse, auch Marc Ziegler nahm die ein oder andere interessante Vorgehensweise der Unparteiischen zur Kenntnis.

Zusätzlich zum Schwerpunkt Torwart beschäftigten sich die Schiedsrichter intensiv mit spezifischen Regelthemen wie der "Notbremse", der Bewertung von absichtlichen oder unabsichtlichen Spielen des Balles, was vor allen Dingen bei der Bewertung von Abseitsszenen eine entscheidende Rolle spielt, und der Zweikampfbewertung im Strafraum.