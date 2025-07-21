"Wichtig und wertvoll": Erneuter Austausch von Schiris und Trainern der 3. Liga

Im Rahmen ihres Sommer-Trainingslagers haben sich die Schiedsrichter*innen der 3. Liga mit Trainern von Drittligaklubs zu einem ausführlichen Austausch zusammengesetzt. Im SportCentrum Kaiserau sprachen die Unparteiischen mit den Coaches Dominik Glawogger (SV Waldhof Mannheim), Marian Wilhelm (Viktoria Köln), Dietmar Hirsch (MSV Duisburg), Tobias Strobl (SC Verl) und Victor Kleinhenz (1. FC Schweinfurt 05). Dieses Quintett war einer Einladung von Florian Meyer, Sportlicher Leiter der Referees der 3. Liga, an alle Cheftrainer in dieser Spielklasse gefolgt.

Fast vier Stunden lang sprachen die Schiedsrichter*innen mit den Übungsleitern vor allem über Themen wie den Umgang miteinander, die Funktion und das Agieren des Vierten Offiziellen, gegenseitige Erwartungen und den neuen Handshake-Dialog, der zur neuen Saison auch in der 3. Liga eingeführt wird. Dabei treffen sich die Cheftrainer und die Kapitäne beider Teams mit dem Schiri-Team 70 Minuten vor dem Anpfiff in der Schiedsrichterkabine zu einer Begrüßung und einem kurzen Austausch über das anstehende Spiel.

Bereits die zweite Gesprächsrunde dieser Art

Gesprochen wurde in Kaiserau aber auch über regeltechnische Schwerpunktthemen anhand konkreter Spielszenen und Schiedsrichter-Entscheidungen aus der vergangenen Saison. Dabei ging es insbesondere um Haltevergehen im Strafraum, grobe Foulspiele, Abseits und die Umsetzung der Kapitänsregelung, die vor einem Jahr eingeführt wurde und nun fester Bestandteil des Regelwerks ist. Moderiert wurde die Gesprächsrunde von Florian Meyer. Auch der Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, Knut Kircher, nahm an dem Austausch teil.

Es war bereits das zweite Treffen dieser Art von Drittliga-Schiris und -Coaches. Die erste Auflage hatte in der Winterpause stattgefunden, ebenfalls im SportCentrum Kaiserau während des Trainingslagers der Unparteiischen. Dabei wurde beschlossen, diese Zusammenkunft in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Wie schon im Januar dieses Jahres betonten auch jetzt sowohl die Referees als auch die Trainer die Bedeutung solcher konstruktiven Gesprächsrunden und die Wichtigkeit, den Blickwinkel und die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite besser kennenzulernen. Die Beteiligten zogen eine durchweg positive Bilanz.

Meyer: "Der gegenseitige Respekt war spürbar"

Florian Meyer (Sportlicher Leiter der Schiedsrichter*innen 3. Liga): "Auch nach der zweiten Auflage dieses Austauschs zwischen Trainern und Schiris der 3. Liga können wir ein rundum positives Fazit ziehen. Der gegenseitige Respekt war spürbar, von der Neugier, der Offenheit und dem Verständnis der Coaches für die Unparteiischen waren wir ausgesprochen angetan. Solche Gespräche dienen auch einem Perspektivwechsel, der für beide Seiten sehr nützlich sein kann. Es ist enorm wichtig, abseits der Spiele in Ruhe miteinander zu sprechen, auch über Erfahrungen, Erwartungen und Kritik. Für ihre Teilnahme möchte ich den anwesenden Trainern sehr herzlich danken."

Nico Fuchs (Aktivensprecher der Schiedsrichter*innen 3. Liga): "Wie schon in unserem Winter-Trainingslager war auch dieser Austausch für uns Schiris sehr wertvoll. Vonseiten der Trainer haben wir viel Wertschätzung und Verständnis erfahren, man hat gemerkt, wie wichtig diese gemeinsamen Gespräche sind. Es ist gut, über Erwartungen und mögliche Konflikte zu sprechen, um das gegenseitige Verständnis zu verbessern. Auch die Diskussion über konkrete Spielszenen und Regelthemen war sehr konstruktiv und zielführend. Den Handshake-Dialog vor dem Spiel finden sowohl wir als auch die Trainer absolut sinnvoll."

Knut Kircher (Geschäftsführer Sport und Kommunikation DFB Schiri GmbH): "Wir sind immer bestrebt, den Trainern die Perspektive und die Herangehensweise der Unparteiischen zu vermitteln – und umgekehrt ihren Blickwinkel und ihr Fußballverständnis besser zu verstehen. Beide Seiten können davon nur profitieren, wie dieser erneute Austausch eindrucksvoll gezeigt hat. Abseits der Hektik des Spielbetriebs lässt sich vieles besser besprechen und manches Problem auch schneller klären. Wie schon nach dem ersten Treffen gilt: Alle Beteiligten sollten nach vorne schauen und die Ergebnisse auch umsetzen."

Dietmar Hirsch (Trainer MSV Duisburg): "Man sieht als Trainer im Alltag häufig nur den Schiedsrichter und zu selten den Menschen dahinter. Das hat sich durch dieses sehr gute Treffen geändert, ich habe ein vollständigeres Bild bekommen und bin sehr froh darüber. Auch die Schiedsrichter sind ehrgeizig und wollen nach oben, auch sie haben Druck, genau wie wir. Fehler sind menschlich, sie geschehen nicht absichtlich. Wenn man sich das bewusst macht, kann man sie auch besser akzeptieren. Durch den Austausch ist auch eine stärkere persönliche Bindung entstanden. Als Trainer bin ich im Spiel logischerweise parteilich und emotional, die Schiris dagegen müssen immer unparteiisch sein und ohne Emotionen ihre Entscheidungen treffen. Das ist eine große Herausforderung. Auch über diese unterschiedlichen Rollen und daraus resultierende mögliche Konflikte haben wir intensiv gesprochen. Es muss immer möglich sein, sich gegenseitig zu respektieren und nach dem Spiel die Hand zu geben."

Tobias Strobl (Trainer SC Verl): "Es war ein sehr offener und konstruktiver Austausch. Und mir gefällt es, dass die Schiris anbieten, auch noch einige Tage nach einem Spiel für einen Austausch zur Verfügung zu stehen, wenn sich die Gemüter beruhigt haben. Den Handshake-Dialog vor dem Spiel halte ich ebenfalls für eine sehr gute Idee. Aufschlussreich fand ich, wie wichtig der Vierte Offizielle für das Teamwork der Schiris ist. Er ist nicht nur unser erster Ansprechpartner während des Spiels, sondern auch für die Entscheidungsfindung der Schiris wichtig. Ich finde solche Treffen wie heute sehr wichtig und wünsche mir sehr, dass sie fortgesetzt werden, dann hoffentlich mit noch mehr Teilnehmern auf der Trainerseite."