Neue Plattform im Schiri-Bereich: Edubreak löst Online-Lernen ab

"Eine Revolution für die Lehrarbeit!" – so beschreibt es der Titel in der aktuellen DFB-Schiri-Zeitung. Diese Umstellung markiert den Beginn einer neuen Ära der Aus- und Weiterbildung im Schiri-Wesen. Der DFB und seine Landesverbände haben gemeinsam die ersten Schritte dieses Marathons unternommen, mit dem Ziel, die Lehre modern, kompetenzorientiert und nachhaltig zu gestalten.

"Man zieht nicht einfach den Stecker in einem System und steckt ihn im anderen System an und geht davon aus, dass alles direkt funktioniert", erklärt Sandy Hoffmann, Mitglied im Kompetenzteam des DFB-Schiedsrichter-Ausschusses, der den Übergang betreut. Der DFB schafft es damit als erster Nationalverband über alle Bereiche hinweg, einen einheitliche Lehr- und Lernplattform für alle am Fußball beteiligten Menschen in Deutschland zu schaffen und kommt gleichzeitig den Forderungen des Amateurfußballs nach einer Modernisierung in diesem Bereich nach.

Doch was ist edubreak überhaupt? Kurz gesagt, ein Social-Video-Lern-System, das viele Funktionen der modernen Lehre vereint. Lehrwart*innen haben nun übersichtlichere, vielfältigere und leichtere Möglichkeiten, online mit ihren Schiris zu interagieren und Wissen zu vermitteln. Für 2025 sind umfassende Schulungen auf allen Ebenen geplant, die schrittweise aufeinander aufbauen. Viele Lehrwarte kennen das System bereits aus der Ausbildung im DFB-Ausbilderzertifikat und können die dort erlernten Fähigkeiten nun aktiv anwenden. Schrittweise wird der Personenkreis zur Umsetzung in den Kreisen erweitert. In diesem Jahr liegt der Fokus noch auf kleineren Gruppen wie den Förderkadern der Landesverbände, um erste Erfahrungen zu sammeln. Ab 2026 werden die Schritte größer, um bis Anfang 2027 allen Schiedsrichter*innen Zugang zur modernen Lehre zu ermöglichen. Ein Marathon, der einem Hürdenlauf gleicht und viele Abzweigungen noch vor sich hat.

Was bringt edubreak den Schiris? Sehr viel! In zwei Bereichen bietet edubreak verschiedene Möglichkeiten. Im sogenannten Campus werden Kurse für kleinere Gruppen zur individuellen Förderung angelegt, während es gleichzeitig möglich ist, ganze Lehrabende durch digitale Selbstlern-Module zu ersetzen, die zeitlich ungebunden bearbeitet werden können. Auch das ist noch ein langer Weg, denn hierfür müssen die Satzungen der Landesverbände sowie die Ausbildungsordnung des DFB angepasst werden. Ein Prozess, der aufgrund verschiedener Fristen Jahre in Anspruch nehmen kann.

Gleichzeitig wird im zweiten Bereich, der sogenannten Community, ein Bereich geschaffen, der Austausch auch über die Kreisgrenzen hinaus ermöglicht. Die Landesverbände können zentral Informationen über eine News-Funktion an alle Schiris gleichzeitig verteilen und Materialien wie Merkblätter, Durchführungsbestimmungen und weitere wichtige Informationen an einem Ort bündeln, sodass jeder Schiri jederzeit Zugriff darauf hat. Auch ganze Lehrabende können über die Community vorbereitet und durchgeführt werden. Insgesamt bietet edubreak den Schiris viele Möglichkeiten, ihren eigenen Wissenserwerb flexibler zu gestalten, während die Qualität gesteigert werden kann und zentrale Module durch den DFB zur Verfügung gestellt werden können.

Was passiert aktuell? Nach dem Übergang zum Jahreswechsel werden derzeit die Verbandslehrstäbe geschult, wie sie mit edubreak arbeiten können. Gleichzeitig werden Schulungen für die Kreislehrwart*innen vorbereitet, die Anfang Februar starten. Parallel laufen bereits die ersten Neulingslehrgänge über edubreak im bisherigen Format.

Der DFB erarbeitet zudem die Neulings-Ausbildung 2.0, die zur neuen Saison pilotiert wird. Damit einhergehend sind Neuerungen im Aufbau und der Umsetzung der Ausbildung neuer Schiedsrichter*innen, die kompetenzorientierter stattfinden sollen. Zur gleichen Zeit arbeitet der DFB mit der Firma Ghostthinker GmbH, die das System edubreak zur Verfügung stellt, intensiv an Erweiterungen der Funktionen, um auf den Schiri-Bereich angepasste Möglichkeiten zu implementieren. Auch die Schnittstelle zwischen dem DFBnet und edubreak wird in den kommenden Monaten weiter ausgebaut. Ein Marathon eben, mit einem weiten Weg vor uns allen. Ein Marathon, den der DFB gemeinsam mit seinen Landesverbänden mit viel Freude und Motivation laufen wird.