Kommissionen und Ausschüsse
Schiedsrichterausschuss
Vorsitzender
Udo Penßler-Beyer (Nordostdeutscher Fußballverband)
Mitglieder des Schiedsrichterausschusses
- Udo Penßler-Beyer (Nordostdeutscher Fußballverband, Vorsitzender)
- Knut Kircher (DFB Schiri GmbH, Stellvertretender Vorsitzender)
- Bernd Domurat (Norddeutscher Fußballverband)
- Florian Steinberg (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Walter Moritz (Süddeutscher Fußball-Verband)
- Dr. Volkmar Fischer (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
- Michael Bernhardt (Westdeutscher Fußballverband)
- Sebastian Zelichowski (Vertreter DFL)
- Ansgar Schwenken (Vertreter DFL)
- Christine Baitinger (Verantwortliche Bereich Schiedsrichterinnen)
- Moiken Wolk (Vertreterin DFB-Zentralverwaltung)
- Lutz Wagner (DFB-Lehrwart)
- Christopher Musick (Vertreter DFB-Zentralverwaltung)
- Marc Waldbach (Vertreter der jungen Generation)