Kommissionen und Ausschüsse

Schiedsrichterausschuss

Vorsitzender

Udo Penßler-Beyer (Nordostdeutscher Fußballverband)

Mitglieder des Schiedsrichterausschusses
  • Udo Penßler-Beyer (Nordostdeutscher Fußballverband, Vorsitzender)
  • Knut Kircher (DFB Schiri GmbH, Stellvertretender Vorsitzender)
  • Bernd Domurat (Norddeutscher Fußballverband)
  • Florian Steinberg (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Walter Moritz (Süddeutscher Fußball-Verband)
  • Dr. Volkmar Fischer (Fußball-Regional-Verband "Südwest")
  • Michael Bernhardt (Westdeutscher Fußballverband)
  • Sebastian Zelichowski (Vertreter DFL)
  • Ansgar Schwenken (Vertreter DFL)
  • Christine Baitinger (Verantwortliche Bereich Schiedsrichterinnen)
  • Moiken Wolk (Vertreterin DFB-Zentralverwaltung)
  • Lutz Wagner (DFB-Lehrwart)
  • Christopher Musick (Vertreter DFB-Zentralverwaltung)
  • Marc Waldbach (Vertreter der jungen Generation)

