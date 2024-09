Fritz stößt zur sportlichen Leitung der Elite-Schiris

Marco Fritz wird zum 1. Januar 2025 neuer Leiter Evaluation, Beobachtungen und Regelauslegung der DFB Schiri GmbH. Der 46-Jährige hatte im Sommer seine Laufbahn als aktiver Referee beendet. Mit Beginn des kommenden Jahres wird er der sportlichen Leitung der Elite-Schiedsrichter angehören.

In Fritz' Tätigkeitsbereich fällt vor allem die fachliche Verantwortung für den Bereich der Schiedsrichter-Beobachtungen. Dazu gehören beispielsweise die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Beobachter, die Auswertung der Beobachtungsberichte und das Erstellen von Richtlinien für das Beobachtungswesen.

Zudem wird Fritz, der mehr als 200 Bundesligaspiele leitete und von 2012 bis 2022 als Unparteiischer der FIFA-Liste angehörte, als erster Ansprechpartner zum Thema Regelauslegung fungieren und diesbezüglich auch das neue Bindeglied der DFB Schiri GmbH zur DFL, zur UEFA, zum IFAB sowie zur FIFA sein.

"Schiedsrichterwesen weiterentwickeln, stärken und stetig verbessern"

Darüber hinaus bringt der DFB-Schiedsrichter des Jahres 2020 nicht zuletzt aufgrund seiner zahlreichen Einsätze als Video-Assistent auch auf internationaler Ebene, zuletzt während der UEFA EURO 2024 in Deutschland, einen großen Erfahrungsschatz mit, um auch diesen Bereich weiterentwickeln zu können.

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation in der DFB Schiri GmbH: "Um die DFB Schiri GmbH weiter positiv zu entwickeln, ist es nur logisch, solch eine langjährige Erfahrung in Person von Marco einzubauen, deshalb freuen wir uns, dass wir ihn für diese Sache gewinnen konnten und sind uns sicher, dass er uns sehr schnell weiterhelfen kann! Er passt als langjähriger Aktivensprecher, deutscher Spitzenschiedsrichter, ausgewiesener VAR-Experte und vor allem als Mensch prima in das Gefüge der sportlichen Führungsmannschaft!"

Marco Fritz: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in der DFB Schiri GmbH und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner langjährigen Erfahrung als Schiedsrichter der sportlichen Leitung, den Aktiven und auch im VAC weiterhelfen kann. Die fachliche Verantwortung für das Evaluations- und Beobachterwesen zu übernehmen, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Dass ich zehn Jahre lang als FIFA-Schiedsrichter pfeifen durfte, wird mir bei der Herausforderung helfen, die erfolgreiche Zusammenarbeit des DFB mit der UEFA, dem IFAB und der FIFA in puncto Regelauslegung fortzuführen. Gemeinsam wollen wir das deutsche Schiedsrichterwesen weiterentwickeln, stärken und stetig verbessern."