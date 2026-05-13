Herausragende Leistungen und bemerkenswertes Engagement: Am Dienstag wurden auf dem DFB-Campus in Frankfurt erneut Deutschlands beste Nachwuchs-Unparteiische ausgezeichnet. Die Dr. Markus und Sabine Merk-Stiftung würdigte damit mit Unterstützung des DFB und der DFB-Stiftung Sepp Herberger bereits zum vierten Mal Persönlichkeiten, die auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen. Geehrt wurden fünf Schiedsrichter und zwei Schiedsrichterinnen. Der Ehrenpreis "Der beMERKenswerte Weg" ging an Referee Robert Hoffmann aus Rheinland-Pfalz.

"Wir zeichnen junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für ihre sportlichen Leistungen und darüber hinaus für ihr vorbildliches Engagement im Schiedsrichterwesen, im Sport und der Gesellschaft aus", unterstrich der dreifache Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk das Ziel der Ehrung. "Unser Wunsch ist es, dass diese Auszeichnung Ansporn und Multiplikator für viele junge Menschen ist, die dem Beispiel der Preisträgerinnen und Preisträger folgen und ebenfalls das tolle und verantwortungsvolle Amt des Schiedsrichters übernehmen."

Geehrt wurde je ein Schiedsrichter aus den fünf DFB-Regionalverbänden: Jonas Grütter (Westdeutscher Fußballverband), Nils Ole Vitt (Süddeutscher Fußball-Verband), Paul Volk (Fußball-Regional-Verband Südwest), Laurenz Werner (Nordostdeutscher Fußballverband) und Kian Gorny (Norddeutscher Fußball-Verband).

Besondere Anerkennung erfuhren Thao-Vy Nguyen (Schleswig-Holsteinischer Fußballverband) und Sophie Fabienne Olivie (Bremer Fußball-Verband), die bereits als DFB-Schiedsrichterinnen auf nationaler Ebene überzeugen. Mit ihren Leistungen stehen sie für das hohe Niveau des weiblichen Nachwuchses und fungieren als wichtige Vorbilder für junge Frauen, die den Sprung in den Spitzenfußball anstreben.

Der für das Schiedsrichterwesen zuständige 1. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann betonte: "Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen: Ohne Schiedsrichter findet kein Spiel statt. Sie stehen für die Werte des Spiels. Auszeichnungen wie diese und auch die DFB-Aktion 'Danke Schiri' sind wichtig, um Wertschätzung und Respekt für das, was auf dem Platz geleistet wird, zum Ausdruck zu bringen." Gemeinsam mit seinen Präsidiumskollegen Ralph-Uwe Schaffert, Stephan Grunwald und den Geschäftsführern der DFB Schiri GmbH Knut Kircher und Florian Götte sowie FIFA-Referee Harm Osmers, den langjährigen Bundesliga-Schiedsrichterinnen Christine Baitinger und Moiken Wolk, DFB-Lehrwart Lutz Wagner und zahlreichen weiteren Gästen begleitete Zimmermann die Veranstaltung.

Ein "beMERKenswerter" Lebensweg

Ein besonderer Höhepunkt der Verleihung, die von Alex Feuerherdt moderiert wurde, war die Übergabe des Vorbildpreises "Der beMERKenswerte Weg" an Robert Hoffmann. Der Referee vom vorderpfälzischen FV Freinsheim (Südwestdeutscher Fußballverband) ist nach einem Verkehrsunfall auf eine Beinprothese angewiesen und leitet damit Spiele im Regelbetrieb.

"Ich hatte großes Glück, überlebt zu haben", sagt er heute mit einer beeindruckenden positiven Einstellung. Statt aufzugeben, blieb er dem Schiedsrichterwesen und seinem Verein mit vorbildlichem Engagement treu. In seiner Laudatio betonte Dr. Markus Merk: "Robert, du bist Vorbild und ein Gewinn für das Schiedsrichterwesen."

Schiedsrichterei als Schule des Lebens

In den Gesprächen auf dem DFB-Campus wurde deutlich, wie sehr das Amt an der Pfeife die eigene Persönlichkeit prägt. Die jungen Unparteiischen betonten, durch die Schiedsrichterei selbstbewusster geworden zu sein und gelernt zu haben, auch in hitzigen Momenten die Ruhe zu bewahren – Fähigkeiten, die ihnen weit über den Fußballplatz hinaus im Alltag und Beruf zugutekommen.

Mit der feierlichen Übergabe der Pokale endete eine inspirierende Veranstaltung, die einmal mehr verdeutlichte: Ohne die Männer und Frauen an der Pfeife rollt kein Ball. Persönlichkeiten wie Robert Hoffmann, Thao-Vy Nguyen, Kian Gorny, Jonas Grütter, Laurenz Werner, Nils Ole Vitt, Paul Volk und Sophie Fabienne Olivie sorgen dafür, dass das deutsche Schiedsrichterwesen ein starkes und engagiertes Gesicht hat.