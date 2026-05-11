Daniel Siebert leitet Finale der Champions League

Große Ehre für Daniel Siebert und ein Erfolg für die DFB-Schiedsrichter: Der 42 Jahre alte Unparteiische ist von der UEFA als Referee für das Finale der Champions League nominiert worden. Bei der Begegnung zwischen Paris St. Germain und dem FC Arsenal am Samstag, 30. Mai (ab 18 Uhr), in Budapest wird der Berliner an den Seitenlinien von seinen Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn unterstützt. Vierter Offizieller ist der Schweizer Sandro Schärer. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Robert Schröder.

Für Siebert ist es bereits die zehnte Partie in der laufenden Saison der Königsklasse. Unter anderem hatte er ein Achtel- und ein Viertelfinale sowie das Halbfinalrückspiel zwischen Arsenal London und Atletico Madrid gepfiffen. Bislang haben erst vier deutsche Unparteiische ein Endspiel der Champions League geleitet: Hellmut Krug (1998), Markus Merk (2003), Herbert Fandel (2007) und zuletzt Felix Brych (2017).

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, gratuliert: "Herzlichen Glückwunsch an Daniel! Das größte Spiel im europäischen Vereinsfußball, welch eine Ehre für ihn und für uns. Mit seinen konstant starken Leistungen auf der internationalen Bühne haben er und sein Team sich dieses Highlight verdient. Ich sehe die Wahl der UEFA auch als Auszeichnung für die Qualität unserer deutschen Spitzenschiedsrichter."