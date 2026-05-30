Basis hat entschieden: Michel und Aytekin sind "DFB-Schiris des Jahres"

Deniz Aytekin und Fabienne Michel sind DFB-Schiedsrichter und DFB-Schiedsrichterin des Jahres 2026. Das ist das Ergebnis einer einwöchigen Abstimmung, an der alle Unparteiischen in Deutschland teilnehmen konnten.

Wie schon vor zwei Jahren – als die Wahl erstmals an der Schiri-Basis vorgenommen worden ist – werden Aytekin und Michel somit auch das Cover des neuen Regelheftes für die Saison 2026/2027 zieren. Ihre Trophäen bekamen sie am Freitagabend im Rahmen des gemeinsamen Saisonabschlusses aller Elite-Schiedsrichter*innen in Leipzig überreicht.

Michel: "Danke an alle Schiris"

Michel darf sich nach 2024 zum zweiten Mal über die Auszeichnung freuen. Sie hat sich im öffentlichen Voting mit etwas mehr als 60 Prozent der rund 4700 Stimmen gegen Dr. Riem Hussein und Davina Lutz durchgesetzt. Im Dezember feierte die 31-Jährige ihr Debüt in der UEFA Women's Champions League. Im DFB-Pokal der Frauen leitete sie das Halbfinale zwischen Bayern München und der SGS Essen, in der Google Pixel Frauen-Bundesliga unter anderem das Spitzenspiel VfL Wolfsburg gegen Bayern München. Sie kam in dieser Saison zudem auf 13 Einsätze in der 3. Liga der Männer und war Protagonistin der im August erschienenen Fortsetzung der ARD-Dokumentation "UNPARTEIISCH".

Ihre Freude über den gewonnenen Titel ist groß: "Danke an alle Schiris, die für mich gestimmt haben. Und natürlich geht ein herzlicher Dank an meine Kolleginnen, die mich für die Wahl nominiert haben. Alle Menschen, die mich auf meinem bisherigen Weg begleitet und unterstützt haben, haben einen großen Anteil an dieser Auszeichnung. Ich bin auch ihnen sehr dankbar und werde in der nächsten Saison mit dieser Wertschätzung im Rücken versuchen, wieder Vollgas zu geben."

Christine Baitinger, Sportliche Leiterin der Schiedsrichterinnen, gratuliert: "Fabienne konnte in dieser Saison national und international überzeugen. Sie ist ein Vorbild für viele junge Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter und zeigt, wo der Weg mit konsequenter Arbeit hingehen kann. Diesen Preis hat sie sich verdient."

Aytekin: "Wahl berührt mich sehr"

Für Aytekin ist es die vierte und letzte Auszeichnung als DFB-Schiedsrichter des Jahres, da er seine Karriere nach 18 Jahren als Bundesliga-Referee im Sommer beendet. Der 47-Jährige konnte sich mit über 80 Prozent deutlich gegen die nominierten Konkurrenten Sven Jablonski und Felix Zwayer durchsetzen. Er leitete in seiner letzten Saison wieder mehrere Topspiele, darunter die Begegnungen zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen oder dem VfB Stuttgart und RB Leipzig, sieht den Titelgewinn aber eher als Wertschätzung seines Lebenswerks: "Vielen Dank für die Wahl, die mich sehr berührt und mir viel bedeutet, weil sie von den Aktiven kommt. Gleichzeitig muss ich sagen, dass andere es in dieser Saison sportlich genauso verdient hätten. Die letzten Wochen waren sehr emotional für mich und ich bin dankbar dafür, was ich während meiner über 30-jährigen Laufbahn alles von vielen tollen Menschen in der Schiedsrichter-Familie lernen durfte."

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH sagt: "Herzlichen Glückwunsch an die beiden Schiris des Jahres! Sie haben sich mit guten Leistungen in ihren höchsten Spielklassen für die Wahl empfohlen – und das Ergebnis des Votings an der Basis zeigt, welche Strahlkraft sie als Vorbilder auf den Amateurbereich haben. Beide punkten auf dem Platz mit ihrer Persönlichkeit, für Deniz Aytekin ist es zudem sicherlich auch eine Würdigung seiner Gesamtkarriere, die er nun beendet."

Das Örtliche unterstützt die Ehrung als offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter*innen. Daniel Wurl, Leiter Kommunikation, sagt: "Ein gutes Miteinander braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und für Fairplay sorgen. Für uns ist es daher eine große Freude, Fabienne Michel und Deniz Aytekin ganz herzlich zur verdienten Auszeichnung als Schiris des Jahres zu gratulieren. Für Deniz Aytekin markiert dieser Titel zugleich den feierlichen Höhepunkt zum Ende seiner beeindruckenden Karriere. Beide sind starke Vorbilder für Verlässlichkeit und Respekt auf dem Platz und weit über den Sport hinaus."