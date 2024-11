// Futsal

EM-Qualifikation in Trier: Jetzt Tickets fürs Spiel gegen Zypern sichern

Heimauftakt in der EM-Qualifikation für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft: Am 18. Dezember empfängt das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld Zypern in der SWT-Arena in Trier. Karten dafür sind ab sofort ab 5 Euro im DFB-Ticketshop erhältlich.