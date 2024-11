Seit 2015 messen sich die besten Beachsoccer-Teams des Landes in der vom DFB organisierten Deutschen Beachsoccer-Liga. Dabei werden jährlich ab Mai über mehrere Spieltags-Wochenenden hinweg die vier besten Mannschaften ausgespielt, die dann im August beim Final Four in Rostock-Warnemünde den Deutschen Meister unter sich ausmachen. Beachsoccer wird stets auf Sand und ohne Schuhwerk gespielt. Das Spielfeld hat eine Gröfle von 35-37x26-28 Metern. Im Abstand von neun Metern zur Torlinie verläuft innerhalb des Spielfelds eine imaginäre Linie: der Strafraum beim Beachsoccer.

Ein Spiel wird in drei Dritteln zwölf Minuten Spielzeit bestritten, wobei die Drittelpausen maximal drei Minuten lang sind. Der Ball hat mit 68 bis 70 Zentimetern denselben Umfang wie ein gewöhnlicher Fuflball, ist aber leichter. Gespielt wird pro Team mit maximal fünf Spielern, wovon ein Akteur der Torhüter sein muss.

Es darf beliebig oft gewechselt werden. Sämtliche Wechsel, einschliefllich des Torwarts, können bei laufendem Spiel vorgenommen werden. Analog zum Fußball darf der Torwart den Ball nur im Strafraum mit der Hand berühren. Außerhalb des Strafraums gilt die Handregelung wie für alle übrigen Feldspieler.

Beim Beachsoccer kann man nur gewinnen oder verlieren. Ein Spiel endet nie mit einem Unentschieden! Im Falle eines Gleichstands sehen die Spielregeln eine dreiminütige Verlängerung vor. Steht es danach immer noch unentschieden, muss die Partie im Neunmeterschießen entschieden werden.

Wie beim traditionellen Fuflball gibt es auch beim Beachsoccer Gelbe und Rote Karten, die für unsportliches Verhalten oder Regelverstöße verhängt werden können. Wenn ein Spieler des Feldes verwiesen wird, darf ihn nach Ablauf von zwei Strafminuten ab dem Zeitpunkt des Feldverweises ein anderer Spieler ersetzen.

Bei einem Freistoß darf keine Mauer gestellt werden. Der Spieler, gegen den das Foul begangen wurde, muss auch den Freistoß ausführen - es sei denn, eine Verletzung hindert ihn daran. Wurde das Foul in der eigenen Hälfte begangen, müssen sich alle Spieler hinter den Ball begeben. Wurde das Foul in der gegnerischen Hälfte begangen, müssen sich bis auf den Schützen alle Spieler mindestens fünf Meter vom Ball entfernen und dürfen dann nicht in der Schusslinie stehen.