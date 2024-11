Eine riesengroße. In den Fußballvereinen an der Basis ist der Fußball zu Hause. Dort wird die Begeisterung für den Fußball gelebt und erst die Voraussetzung für den professionellen Spitzenfußball mit all seinen Anhänger*innen und Fans geschaffen. Jede kleine oder große Fußballkarriere nimmt in einem Amateurverein ihren Anfang. Wer sich heute nicht um den Fortbestand der Fußballvereine an der Basis und die Talentförderung in jungen Jahren kümmert, gefährdet langfristig den Erfolg des gesamten Fußballs. Profifußball und Amateurfußball hängen deshalb voneinander ab. Ein solidarisches Miteinander ist daher von entscheidender Wichtigkeit. Dies hat unter anderem Ausdruck in Verbesserungen des Grundlagenvertrags gefunden, der seit dem 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2029 läuft und von dem der Amateurfußball nun stärker als in der Vergangenheit profitiert, z.B. durch die Finanzierung des „Masterplan Amateurfußball“, einem gemeinsamen Instrument des DFB und seiner Landesverbände zur kontinuierlichen Entwicklung des Amateurfußballs.