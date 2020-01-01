UEFA Playmakers ist Europas größtes nationalverbandsübergreifendes Mädchenfußballprojekt. Im Frühjahr 2020 startete die UEFA in Kooperation mit Disney dieses einzigartige Projekt.

Playmakers ist für fünf- bis achtjährige Mädchen konzipiert, welche über ein einzigartiges Spiel- und Trainingskonzept rund um die Storys bekannter Disney-Filme erstmals zum Fußball finden sollen. Lebenskompetenzen und Werte, motorische Grundlagen und fußballspezifische Basisfähigkeiten werden angelehnt an Disney Filme und deren Charakteren spielerisch vermittelt. Nach den Filmklassikern "Die Unglaublichen 2", "Die Eiskönigin 2" sowie "Vaiana" erleben die Mädchen tolle Abenteuer an den Partner-Standorten.

Die Mädchen erwarten zehn Trainingseinheiten, die einmal pro Woche oder gebündelt an mehreren Tagen (bspw. Projektwoche) durchgeführt werden. Jede Einheit folgt der Geschichte eines Disney-Films. Die Mädchen spielen Szenen aus den Filmen mit spielerischen Fußballübungen nach und nehmen dabei die Rolle der Disney-Charaktere ein. Hinzu kommt ein umfangreiches Trainingspaket. Darüber hinaus gibt es für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts einen finanziellen Zuschuss von 100 Euro. Wird das Projekt in Zusammenarbeit mit einem Verein umgesetzt, gibt es einen zusätzlichen Zuschuss von 150 Euro.

Ab 2025 wird das Projekt nicht mehr wie bisher in Vereinen, sondern in Grundschulen durchgeführt.

Interessierte Grundschulen können sich hier bewerben. Genauere Informationen zum UEFA Playmakers-Projekt und zum Bewerbungsprozess gibt es hier.