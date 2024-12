Der Masterplan 2024 ist ein Maßnahmenpaket, das die Vereinsqualität verbessern und den Vereinsfußball an der Basis stärken soll, unter anderem durch eine gezielte Ergänzung der bisherigen Verbandsangebote für Vereine. Übergeordnetes Ziel ist es, das weltweit einzigartige, bundesweit flächendeckende Netz von Fußballvereinen und Klubs mit Fußballangeboten in Deutschland zu erhalten und zu stärken. Die Erarbeitung und Ausgestaltung durch die Steuerungsgruppe Amateurfußball, geleitet von Peter Frymuth (DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung), erfolgte unter enger Einbindung von Vereinsvertretern*innen aus zahlreichen Amateurvereinen.

Der Masterplan 2024 (Laufzeit 2020 bis Dezember 2025) folgt den Empfehlungen des 3. DFB-Amateurfußball-Kongresses 2019. In regelmäßigen Schwerpunkt-Workshops mit Vereinen wurden nach dem Kongress Maßnahmen entwickelt, besprochen und auf ihre mögliche Wirksamkeit an der Basis überprüft. Die Beteiligung von Vertreter*innen aus Amateurklubs soll auch in der Phase der Weiterentwicklung und Umsetzung in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt werden.

Der Masterplan bildet den Kern der Zukunftsstrategie Amateurfußball, seine Umsetzung ist gemäß des offiziellen Votums des DFB-Bundestages 2019 und des Beschlusses des DFB-Vorstandes von Dezember 2020 für alle 21 Landesverbände verbindlich.

Der Masterplan Amateurfußball beinhaltet acht Teilziele:

Gewinnung, Bindung und Entwicklung von Spieler*innen Erhöhung der Zahl der Mannschaften im Spielbetrieb und den Vereinen Gewinnung, Bindung, Aus- und Weiterbildung von Trainer*innen Gewinnung, Bindung, Aus- und Weiterbildung von Schiedsrichter*innen Gewinnung, Bindung, Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiter*innen in den Vereinen Verbesserter Zugang zu moderner Sportinfrastruktur Optimierung der Ressourcen für Vereine Gewinnung und Bindung von passiven Mitgliedern und Zuschauer*innen

Die Erarbeitung der konkreten Maßnahmen für den Masterplan 2024 folgt drei festen Grundsätzen:

Jede Maßnahme muss mindestens ein Teilziel positiv beeinflussen. Die Umsetzung neuer Maßnahmen muss mit der Vereinsebene überprüft und auf Basis der Ergebnisse und Rückmeldungen angepasst werden. Die Begleitung jeder Maßnahme durch die Verbands- und/oder Kreisebene muss sichergestellt sein.

Während in den ersten beiden Masterplan-Perioden von 2013 bis 2019 der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der Verbände in den Themenfeldern Kommunikation, Spielbetriebsangebote und Bildungsangebote lag, richtet sich der Fokus im Masterplan 2024 auf eine wirksame Unterstützung der Vereinsentwicklung in den drei wesentlichen Bereichen Organisation, Mitarbeiter*innen und Spielangebote für Vereinsmitglieder*innen.

Masterplan in zwei Phasen unterteilt

In Abstimmung mit den Fachgremien, Landesverbänden und Vertreter*innen von Amateurklubs wird verstärkt mit Pilotprojekten gearbeitet, die evaluiert und bei positivem Ergebnis flächendeckend ausgerollt werden. Ein Beispiel ist die Intensivierung der neuen Spielformen im Kinderfußball, der eine umfassende Qualifizierungsoffensive für Kindertrainer*innen folgen soll. Weitere Pilotprojekte sind unter anderem die Club-Berater*innen, die Vereinsmanager-C-Lizenz, das DFB-Staffelleiter*innenzertifikat sowie der DFB-JUNIOR-Referee und DFB-JUNIOR-Manager*in.