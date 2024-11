Tag des Mädchenfußball

Der Tag des Mädchenfußballs ist seit Jahren ein fester Bestandteil im "Mädchenfußballkalender". Die Landesverbände sind federführend bei der Durchführung der Tage des Mädchenfußballs, die sie zusammen mit ihren Bezirks- bzw. Kreisfußballverbänden, Vereinen, Schulen und/oder weiteren Trägern gemeinsam veranstalten.

Der DFB unterstützt die Landesverbände und damit die Ausrichter der Tage des Mädchenfußballs mit einem finanziellen Zuschuss über den "Masterplan Amateurfußball" sowie Materialien (z.B. Bälle, Give-Aways) für die Durchführung.

Der Tag des Mädchenfußballs soll insbesondere diejenigen Mädchen ansprechen, die bisher noch nicht in einem Verein aktiv sind. Diese sollen am Tag des Mädchenfußballs die Möglichkeit erhalten, die Sportart Fußball einmal ganz ungezwungen kennenzulernen und erste Bewegungserfahrungen mit dem Ball am Fuß zu sammeln.

Am Tag des Mädchenfußballs werden daher schwerpunktmäßig Angebote gemacht, die Mädchen dazu animiert, zukünftig im Verein Fußball zu spielen, wie zum Beispiel ein Schnuppertraining, ein Fußballturnier für "Neulinge", das Ablegen des "DFB-Fußballabzeichens" und vieles mehr.

Weitere Informationen zum Konzept des Tag des Mädchenfußballs und eine Ideensammlung zur inhaltlichen Gestaltung sowie zur Planung und Organisation stehen Ihnen im unteren Bereich zur Verfügung (s.u.).

Die Ausschreibung und Vergabe der Tage des Mädchenfußballs erfolgt über die Verbände. Bitte beachten Sie die daher Ausschreibung in Ihrem jeweiligen Verband und wenden sich bei Fragen direkt an die jeweiligen Ansprechpartner*innen.