// U 16-Junioren

// Männer

Niedersachsen bei U 15-Sichtung vorne

Beim U 15-Sichtungsturnier in Duisburg haben sich in den vergangenen Tagen mehr als 300 Spieler des Jahrgangs 2009 für die deutsche U 16-Auswahl in der kommenden Saison empfohlen. Am Ende setzte sich Niedersachsen durch.