Die deutsche U 16-Nationalmannschaft trifft am 11. Oktober und am 14. Oktober in Berlin zweimal auf Polen. Das Länderspiel am 11. Oktober wird um 17.30 Uhr im Stadion auf dem Wurfplatz in Berlin angepfiffen, der Einlass beginnt bereits um 16.30 Uhr. Die Partie am 14. Oktober startet um 12.30 Uhr, wobei die Tore der Spielstätte im Olympiapark Berlin für Fans hier schon ab 11.30 Uhr geöffnet werden.

"Wir freuen uns sehr auf die U 16-Länderspiele in Berlin und hoffen auf zahlreiche Unterstützung von den Fans, denen wir spannende Partien zeigen möchten", sagt U 16-Trainer André Pawlak. "Die Begegnungen gegen Polen sind immer reizvoll und mitreißend. Für unsere Spieler sind diese Länderspiele eine wertvolle Chance, internationale Erfahrungen zu sammeln, die ihnen auf lange Sicht zugutekommen werden."

Karten sind online über den DFB-Ticketshop erhältlich. Die Preise für Sitzplätze betragen 9 Euro € (ermäßigt 7 Euro). Stehplatztickets sind für 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) verfügbar. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Stehplatztickets für nur 4 Euro pro Person. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen 5 Euro. Mit einem speziellen LV-Promocode für Gruppen lässt sich der Ticketpreis auf 3 Euro pro Person reduzieren.