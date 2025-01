Schnelles Wiedersehen am Mittelmeer: Genau 48 Stunden nach dem 1:1 im ersten Aufeinandertreffen im Rahmen des Wintertrainingslagers stehen sich die deutschen U 16-Junioren und der Nachwuchs aus Portugal im spanischen Pinatar heute (ab 15 Uhr) erneut gegenüber.

Die deutsche Startelf: Gagzow - Vogt, Kiala, Siewert, Neininger - Mrohs, Eichhorn, Datene - Massek, Thieler, Najdi

"Auf die Zähne beißen"

"Wir haben leider zwei Kranke und einen Verletzten, demnach können wir nicht komplett durchwechseln", sagt DFB-Trainer André Pawlak. " Das war im Vorfeld natürlich anders geplant, denn hinter uns liegen sehr intensive und trainingsreiche Tage. Wir werden versuchen, die Belastung im zweiten Spiel auf mehrere Schultern zu verteilen. Wir erwarten ein intensives Spiel, in dem die Jungs auf die Zähne beißen müssen."

Nach dem zweiten Duell der beiden Mannschaften kehrt die U 16 einen Monat später direkt wieder auf die iberische Halbinsel zurück, wo zwischen dem 9. und 19. Februar ein Vier-Länder-Turnier in Portugal ansteht. Am 21. und 24. März folgen zwei Auswärtsspiele in Italien.