U 16: Remis im ersten Test gegen Portugal

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft ist mit einem Remis in das neue Jahr gestartet. Das Team von DFB-Trainer André Pawlak kam in seinem ersten Test im Rahmen des Wintertrainingslagers im spanischen Pinatar in der Region Murcia zu einem 1:1 (0:1) gegen Portugal. Bereits am Samstag (ab 15 Uhr) gibt es ein Wiedersehen, wenn beide Auswahlmannschaften unweit des Mittelmeers erneut aufeinandertreffen.

Das DFB-Team geriet kurz vor der Pause durch Afonso Ferreirinha in Rückstand (45.), zeigte nach dem Seitenwechsel aber die richtige Reaktion. Der Leverkusener Ivan Massek erzielte vor 120 Zusehenden kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer (81.).

Pawlak: "Gegen Topnation auf Augenhöhe"

"Das war unser bestes Spiel bislang über 90 Minuten gesehen. Wir hatten die meiste Zeit die Spielkontrolle, ohne jedoch die ganz großen Torchencen zu haben. Wir haben allerdings auch kaum etwas zugelassen. Der Gegentreffer fällt durch die einzige Torchance der Portugiesen. Die Jungs haben aber super reagiert und in der zweiten Halbzeit richtig Druck gemacht. Es hat zwar noch die letzte Konsequenz gefehlt, nach dem Ausgleich hätten wir das Spiel dann aber auch gewinnen können", sagte Pawlak. "Kurz zusammengefasst: Reaktion super, Haltung super, gegen eine Topnation auf Augenhöhe gewesen - ich bin sehr zufrieden. Das haben die Jungs richtig gut gemacht."

Nach dem zweiten Duell der beiden Mannschaften kehrt die U 16 einen Monat später direkt wieder auf die Iberische Halbinsel zurück, wo zwischen dem 9. und 19. Februar ein Vier-Länder-Turnier in Portugal ansteht. Am 21. und 24. März folgen zwei weitere Auswärtsspiele in Italien.