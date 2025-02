2:2 gegen Portugal zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat das Vier-Nationen-Turnier an der Algarve mit einem Unentschieden beendet. In Vila Real de Santo Antonio trennte sich das Team von DFB-Trainer André Pawlak 2:2 (0:1) von Gastgeber Portugal.

Das DFB-Team sah sich in der ersten Halbzeit einem aggressiv agierenden Team gegenüber. Tiago Rodrigues sorgte nach tollem Zuspiel für den Führungstreffer (22.). Auch im Anschluss blieb die Partie von vielen Zweikämpfen geprägt, ohne dass eine Mannschaft daraus Vorteile ziehen konnte.

Buchta und Mirza drehen die Partie

Nach der Pause agierte das deutsche Team deutlich offensiver. Frankfurts Philip Buchta belohnte die Bemühungen mit einem direkt verwandelten Freistoß (52.). Auch im Anschluss blieb die DFB-Auswahl das überlegene Team und drehte die Partie. Marwan Mirza von Borussia Dortmund nutzte eine kurze Unaufmerksamkeit der portugiesischen Abwehr zur deutschen Führung (61.). Gustavo Guerra glich die Partie per Kopf kurz vor dem Ende aus (83.).

"In der ersten Halbzeit hat uns die Intensität gefehlt. Das einzig Gute war, dass wir nur 0:1 im Rückstand waren. In der zweiten Hälfte haben mit einer anderen Einstellung und Intensität agiert und die Partie dann auch gedreht. Wir waren näher dran am 3:1 als Portugal am Ausgleich. Umso ärgerlicher ist der späte Treffer der Portugiesen“, fasste DFB-Trainer André Pawlak das Spiel zusammen.

Pawlak: "Bestreiten die Lehrgänge mit einem Kern von 30 Spielern"

Damit beendet die deutsche U 16 das Vier-Nationen-Turnier mit zwei Unentschieden und einer Niederlage auf dem dritten Platz. Mitte März geht es für das Team mit einem Lehrgang inklusive zwei Länderspielen gegen Italien am 21. und 24. März in Florenz weiter.

Große personelle Veränderungen kündigt Pawlak für die Partien im kommenden Monat nicht an: "Wir haben zu Beginn des Jahres gesagt, dass wir die ersten drei Lehrgänge in diesem Jahr mit einem Kern von 30 Spielern bestreiten werden. Daran halten wir fest."

