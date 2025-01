Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel des neuen Jahres den ersten Sieg gefeiert. Gegen den Nachwuchs Portugals setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainer André Pawlak 2:1 (1:1) vor 105 Zuschauern in der Pinatar Arena von San Pedro del Pinatar in Spanien durch. Am Donnerstag war das erste Duell noch 1:1 ausgegangen.

"Das war insgesamt eine gute Leistung meiner Mannschaft", sagte Pawlak nach dem Spiel. Der Trainer war insbesondere mit dem dominanten Start und dem Engagement nach dem Seitenwechsel zufrieden. "In der ersten Halbzeit haben wir Portugal im Griff gehabt und ein zweites Tor wäre sicher drin gewesen", so Pawlak: "Aufgrund von Verletzungen mussten wir in der zweiten Halbzeit auf 3-5-2 umstellen, was wir noch gar nicht trainiert hatten. Die Jungs brauchten dann 20 Minuten, ehe wir wieder drin waren."

Thieler und Cannizarro treffen für DFB-Team

Von Beginn an dominierte der deutsche Nachwuchs das Spiel und kam verdient zur Führung durch Linus Thieler (15.). Insbesondere über die Außen agierte Deutschland stark und hatte mehrere Gelegenheiten auf einen zweiten Treffer. Mit der ersten gegnerischen Torchance kamen die Portugiesen durch Rodrigo Teixeira (38.) nach einem Eckball zum Ausgleich. In der Schlussphase erzielte Simone Cannizarro (82.) per Kopf - ebenfalls nach einem Eckstoß - noch den späten Siegtreffer.

"Dass das Siegtor nach einem Standard fällt, freut mich besonders für die Jungs, die sich in der Woche sämtliche Standards selbst ausgedacht und einstudiert hatten", sagte Pawlak. Schon vor dem Seitenwechsel hatte Deutschland mehrere gefährliche Standardsituationen verbucht. Eine Kritik hatte der Trainer dann aber doch: "Nach der Roten Karte gegen Portugal in der Schlussphase hätten wir in den Kontersituationen besser sein müssen."

Im Vergleich zum ersten Duell hatte Pawlak acht Änderungen in seiner Startformation vorgenommen. Schon in einem knappen Monat kehrt die U 16 wieder auf die iberische Halbinsel zurück, wo zwischen dem 9. und 19. Februar ein Vier-Länder-Turnier in Portugal ansteht. Am 21. und 24. März folgen zwei Auswärtsspiele in Italien.