U 16 testet erneut gegen Österreich

Der erste Test ist geglückt, diese Leistung will die deutsche U 16-Nationalmannschaft nun bestätigen: Heute (ab 11 Uhr) trifft das Team von André Pawlak in Grödig erneut auf Österreich. Bereits am Donnerstag standen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die DFB-Junioren setzten sich knapp mit 3:2 durch.

"Wir haben gesehen, dass Österreich sehr viel mit langen Bällen spielt - da geht es ruckzuck in die Spitze", erklärt DFB-Trainer Pawlak. "Darauf müssen wir uns einstellen, denn da hatten wir am Donnerstag einige Probleme. Das wollen wir heute besser machen."

Der Österreichische Fußball-Bund bietet unter diesem Link einen kostenlosen Livestream der Partie an.