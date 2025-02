Die deutsche U 16-Junioren-Nationalmannschaft hat das zweite Spiel des Vier-Nationen-Turniers in Portugal 0:1 (0:0) gegen die Niederlande verloren. Damit bleibt das Team von DFB-Trainer André Pawlak an der Algarve noch ohne eigenes Tor. Zum Auftakt hatte sich der deutsche Nachwuchs 0:0 von Japan getrennt.

"Wir sind im letzten Drittel zu ungenau, nicht konsequent, nicht zielstrebig genug. Wir spielen um den Strafraum herum, aber schaffen es nicht, den entscheidenden Pass zu spielen. Das ist entscheidend auf diesem Niveau. Wir haben es aber lange gut gemacht, das Spiel über einen langen Zeitraum kontrolliert", sagte Pawlak nach der Partie. "Es war ein enges, ausgeglichenes Spiel. Mit ihren Wechseln haben die Niederländer dann mehr Körperlichkeit hereingebracht."

Pawlak: "Kann Jungs keinen Vorwurf machen"

Mohamed Abdalla von Ajax Amsterdam erzielte in der 69. Minute das Tor des Tages für die Niederländer. Pawlak hatte sein Team in Vila Real de Santo Antonio im Vergleich zum Japan-Spiel auf gleich neun Positionen umgestellt. Einzig Ertugrul Yigit vom VfB Stuttgart und Mirza Marwan von Borussia Dortmund verblieben in der Startelf.

Pawlak nach der Partie weiter: "Ich kann den Jungs defensiv keinen Vorwurf machen, sie machen, sie tun, sie ackern. Aber in solchen knappen Spielen, müssen wir viel besser werden. Die Jungs müssen weiter an sich arbeiten. Sie sind auf ihrem Weg. Die Niederlage nehmen wir in Kauf, und die Jungs haben gesehen, was ihnen noch fehlt, um solche Topmannschaften zu schlagen."

Das abschließende Turnierspiel findet am kommenden Dienstag (ab 16 Uhr) gegen Gastgeber Portugal statt.

