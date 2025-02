U 16-Junioren und Japan trennen sich torlos

Die deutschen U 16-Junioren sind mit einem Unentschieden in das Vier-Nationen-Turnier in Portugal gestartet. Im Duell mit Japan standen vor 180 Zuschauenden in Vila Real de Santo Antonio an der Algarve letztendlich keine Treffer zu Buche.

"Es war ein gerechtes 0:0. Im ersten Durchgang hatten unsere Jungs gegen schnelle und überraschend robuste Japaner ordentlich zu kämpfen. Nach ein paar Umstellungen hatten wir in der zweiten Halbzeit etwas Pech, spielen es in ein paar Aktionen aber auch nicht gut zu Ende", sagt DFB-Trainer André Pawlak. "Wir haben in diesem Jahrgang als U 16 zum ersten Mal zu Null gespielt. Defensiv können wir also zufrieden sein. Nach vorne sind uns aber zu viele Stockfehler unterlaufen. Das können wir deutlich besser. Dennoch war es ein sehr guter Test."

Abseitstreffer und Pfostenpech

Gegen defensiv starke Japaner tat sich die DFB-Auswahl zunächst schwer, lief aber auch selbst kaum gegnerische Chancen zu. In der zweiten Halbzeit übernahm der deutsche Nachwuchs auch offensiv die Initiative, hatte aber zweimal Pech, als bei einem Treffer in der 53. Minute in einer engen Situation auf Abseits entschieden wurde und dann in der 80. Minute Philip Buchta am Pfosten scheiterte.

Auf der Anlage Complexo Desportivo de VRSA nahe der spanisch-portugiesischen Grenze geht es am Samstag (ab 16 Uhr MEZ) mit einem Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande weiter. Den Abschluss bildet für die deutsche U 16 am kommenden Dienstag (ab 16 Uhr MEZ) die Begegnung mit dem Nachwuchs aus Portugal.

