Zum Jahresabschluss trifft die deutsche U 16-Nationalmannschaft heute (ab 14 Uhr) zum zweiten Mal in Manavgat auf die Türkei. Den ersten Vergleich am Freitag hatte die Mannschaft von Trainer André Pawlak durch das Tor von Offensivspieler Hüseyin Sen mit 0:1 verloren.

Die deutsche Aufstellung: Kleineberg - Sebastian, Tanyi, Abbel, Seretis, Najdi, Lemke, Becker, Aydin, Osmani, Siewert (K).

"Wir werden das erste Spiel ausgiebig analysieren", so Pawlak. "Wir wollen eine andere Haltung zeigen, und das beginnt bereits in der Vorbereitung. Wir werden viel wechseln und den Jungs eine Chance geben, die bisher nicht so viel gespielt haben. Wir brauchen die Partien, um alle Spieler bewerten zu können."

Im Januar 2025 geht es für das deutsche Team mit zwei Länderspielen gegen Portugal weiter.